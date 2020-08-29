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快訊／館長槍擊後首次直播！助理透露「術後現況」　親口錄音曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨遭到劉姓男子開槍，身體多處中彈重傷緊急送醫搶救，經長達7小時的手術後保住一命。助理小宇29日晚間在Youtube直播，除了透露館長的術後情況，也播放一段館長報平安的錄音，針對槍擊案的任何情況，全部交由警方調查。

助理小宇29日晚間在Youtube頻道直播，開頭先謝謝各界朋友、粉絲們的關心，針對槍擊案細節，包含外傳藏鏡人、黑道介入等說法，均不予以回應或猜測，全數交給警方調查，接著也播放一段館長報平安的錄音，可以聽見館長語氣虛弱地說，「很謝謝大家關心，現在身體比較虛弱，等恢復好一點，會再跟大家講話。」

▲▼助理小宇直播，透露館長現況。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

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▲助理小宇29日在Youtube直播，透露館長目前的身體情況。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

小宇也在直播透露，館長目前右手是完全麻痺的狀態，右腳則有大腿骨粉碎性骨折，案發當時被嫌犯近距離開了三槍，有2顆子彈卡在身體內，一個卡在右大腿，一個穿透右腳後擊中左腳，卡在左腳腳踝，「事件絕對不是警告，根本是要讓師傅死，這麼近距離開三槍」，講到一度眼眶泛淚、哽咽說不出話。

至於網路上有許多網友說，館長中槍後第一時間直播「根本是作秀」、「自導自演」之類的話，絕對不是事實。他強調，「師父（館長）當時真的覺得自己要死了，感覺身體變得很冷，想要講一些遺言」，「開直播不是作秀，也不是自導自演。」

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