市長任內曾籲馬政府別開放瘦肉精肉品　陳菊：我已經離開高雄3年

▲陳菊曾反對進口瘦肉精肉品。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

政治中心／綜合報導

國民黨針對政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，砲轟民進黨「雙重標準」，且挖出監察院長陳菊任職高雄市長時，曾呼籲馬政府不要開放瘦肉精肉品，然而陳菊29日受訪時表示，台灣要跟國際同步，就必須採國際標準，並強調「我已經離開高雄3年了」。

陳菊2012年3月12日時，以民進黨代理黨主席身分，邀請黨內6位執政縣市長聯合發表聲明，提出「三項行動、四點要求」，強調馬政府開放含瘦肉精美牛進口的政策漠視專業、違背民意，將國民健康置於未知風險；而2016年5月14日針對瘦肉精美豬開放議題，她則表態，沒有事情比國民健康還要重要，若要開放美豬進口，就需要有完整配套。

另外，臉書「中國國民黨 KMT」28日貼出17張「跨時空打臉」圖，其中顯示陳菊曾說過，「呼籲政府，不要開放瘦肉精肉品」。

對此，綜合《東森新聞》及《自由時報》報導，陳菊29日受訪時表示，台灣如果要跟國際同步，就必須採國際標準，「全世界的標準是什麼，台灣的標準就是什麼」；而針對過去對美豬美牛議題的言論，她則說，「我已經離開高雄3年了，謝謝」。

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