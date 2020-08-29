演算法、黃標怎麼運作？Google解密YouTube政策

▲Google解密YouTube演算法與黃標政策。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

吃飯配YouTube影片已經是許多人的日常生活之一，有時平台會推送不同的創作者影片給你，那背後的機制究竟為何？而近期時常在創作者們口中聽到的「黃標」又是什麼意思？

對此，Google就解密了YouTube背後的機制；Google指出，所謂的「演算法」是會依循觀眾觀看行為而改變，以持續提供觀眾安全的社群環境以及喜愛的影片類型與內容，YouTube建立演算法協助推薦平台上的所有內容。

演算法會依照觀眾的觀看行為進行影片的推薦，綜合考量影片觀看次數、被觀看的長度、觀眾參與度、觀眾過去搜尋的內容等因素。當觀眾的喜好變動反映在具體觀看行為上，演算法也會進行動態調整，以確保影片能持續滿足觀眾的喜好。

而近期時常聽到的「黃標」，則是在保護內容創作者與協助廣告主投放的YouTube平台政策。Google指出，「廣告客戶青睞內容規範」（俗稱黃標政策）旨在保護平台內容創作者，提醒創作者如果影片違反暴力內容、仇恨內容、菸草等約12項不宜放送廣告的內容主題，該影片內容可能不適合廣告主投放廣告。

然而，每個廣告主有不同的投放需求及偏好，部分廣告主可能願意投放廣告在某些被黃標的影片類型，所以黃標分為「不能營利」與「部分營利」兩種情形，意即黃標僅是一種營利政策。Google強調，「黃標」不是言論審查、更不是武斷的政治審查行為。