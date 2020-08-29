你多窮都知道！Google大數據掌握用戶狀況

▲Google廣告個人化功能。（圖／翻攝自Google設定頁面）

財經中心／綜合報導

你在網路上的「足跡」都會被Google所記錄下來，並成為廣告投放的依據！近期有一名《Dcard》網友就發現，Google精準地推算出自己是租屋學生，且有養貓，且穩定交往中，並被作為YouTube廣告投放的依據。

事實上，Google用戶只要在登入Google帳號的情況下，點擊瀏覽器右上角自己的大頭貼，就可以找到「管理你的Google帳戶」，此時再點選左方的「資料和個人化」，再將頁面往下拉，就會找到「廣告個人化」的選項。

點擊進「廣告個人化」後，你就會看到自己的「足跡」都被Google一筆一筆地記錄下來，即便你沒有在網路上透露過自己的年紀、學經歷等資料，Google大數據會依據你曾經搜尋過的關鍵字等資料，推算出來。

Google在「廣告個人化」的頁面中指出，「Google可為您在各項Google服務 (例如Google搜尋或YouTube) 以及與Google 合作刊登廣告的網站和應用程式上提供更加實用的廣告。」

這也顯示出，Google並不是真正地去「竊取」用戶資訊，而僅是透過用戶搜尋過的關鍵字、點擊過的網站，作為廣告投放推測的依據。當然，如果你不喜歡被Google追蹤，那麼也可以關閉這項功能；或者每次在使用瀏覽器時，開啟無痕模式，那麼Google就不會收集這一類的資訊。