　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

你多窮都知道！Google大數據掌握用戶狀況

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google廣告個人化功能。（圖／翻攝自Google設定頁面）

▲Google廣告個人化功能。（圖／翻攝自Google設定頁面）

財經中心／綜合報導

你在網路上的「足跡」都會被Google所記錄下來，並成為廣告投放的依據！近期有一名《Dcard》網友就發現，Google精準地推算出自己是租屋學生，且有養貓，且穩定交往中，並被作為YouTube廣告投放的依據。

事實上，Google用戶只要在登入Google帳號的情況下，點擊瀏覽器右上角自己的大頭貼，就可以找到「管理你的Google帳戶」，此時再點選左方的「資料和個人化」，再將頁面往下拉，就會找到「廣告個人化」的選項。

點擊進「廣告個人化」後，你就會看到自己的「足跡」都被Google一筆一筆地記錄下來，即便你沒有在網路上透露過自己的年紀、學經歷等資料，Google大數據會依據你曾經搜尋過的關鍵字等資料，推算出來。

Google在「廣告個人化」的頁面中指出，「Google可為您在各項Google服務 (例如Google搜尋或YouTube) 以及與Google 合作刊登廣告的網站和應用程式上提供更加實用的廣告。」

這也顯示出，Google並不是真正地去「竊取」用戶資訊，而僅是透過用戶搜尋過的關鍵字、點擊過的網站，作為廣告投放推測的依據。當然，如果你不喜歡被Google追蹤，那麼也可以關閉這項功能；或者每次在使用瀏覽器時，開啟無痕模式，那麼Google就不會收集這一類的資訊。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
女高手運動中心攀岩2次過關　第3次未扣安全環墜10m亡
女歌手結婚「嫌3600包太少」！　許常德當場抓狂：早知不包
新增境外移入40多歲男2月赴菲工作　接觸者匡列16人
快訊／午後雷雨來了！北北基等14縣市大雨特報
快訊／內湖運動中心攀岩場1女墜落！　送醫不治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

你多窮都知道！Google大數據掌握用戶狀況

演算法、黃標怎麼運作？Google解密YouTube政策

台達子公司Delta Controls獲得Frost ＆ Sullivan肯定！

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

玩美移動攜手台北市立動物園　跨界聯名新生寶寶貼圖

終於要量產了！小米宣布2021年推出螢幕下鏡頭手機

最多可用8小時　LG將推口罩型空氣清淨機戴著走

「怪物級」手機來了！　三星發布最強中階機 Galaxy M51 預告片

iOS 設備未來可能沒有Google Search！　蘋果傳計畫開發自家搜尋引擎

亞馬遜首推「Halo」智能手環！2大超狂功能曝光　挑戰Apple Watch地位

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

你多窮都知道！Google大數據掌握用戶狀況

演算法、黃標怎麼運作？Google解密YouTube政策

台達子公司Delta Controls獲得Frost ＆ Sullivan肯定！

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

玩美移動攜手台北市立動物園　跨界聯名新生寶寶貼圖

終於要量產了！小米宣布2021年推出螢幕下鏡頭手機

最多可用8小時　LG將推口罩型空氣清淨機戴著走

「怪物級」手機來了！　三星發布最強中階機 Galaxy M51 預告片

iOS 設備未來可能沒有Google Search！　蘋果傳計畫開發自家搜尋引擎

亞馬遜首推「Halo」智能手環！2大超狂功能曝光　挑戰Apple Watch地位

往前跑就對了！印度高齡68歲老婦3公里路跑賽奪冠　丈夫淚哭不捨

蔡英文開放美牛豬進口　鄭文燦：困難決定、擴大台美經貿合作

花東「米其鄰」農業體驗嘉年華活動　28日鐵花村登場有吃又有玩

3隻小貓佔領粉紅芭比車　貓奴眼冒愛心：該去買一輛了

好客廚房˙傳承客家飲食文化　饒慶鈴帶展廚藝「薑絲炒大腸」

江啟臣親訪豬農：黨團將要求蔡英文至立法院進行國情報告

姚愛寗跑夜店見男星「躺垃圾堆」　好心「撿屍」一路扛回家

傷癒穿山甲吃貨上身！　野放下秒「爽嗑白蟻大餐」：天然ㄟ尚好

屁汪客廳打架！聽見阿姐用力喊「你們誰要！」　嚇得乖乖分開坐

劉仕傑：不趁開放美豬拉近台美關係　才叫缺乏外交戰略

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

3C家電熱門新聞

豆腐頭、EarPods確定掰了？ iPhone12盒配件曝光

iOS 14 的8大隱藏新功能搶先看！　更炫的新輔助手勢「Back Tap」登場

「怪物級」手機來了！　三星發布最強中階機 Galaxy M51 預告片

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

亞馬遜首推「Halo」智能手環！2大超狂功能曝光　挑戰Apple Watch

iPad Air 4 說明書流出！　洩漏超大螢幕與側邊 Touch ID 設計

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

哭了！Pixel 4a「超夯功能」被拿掉　Google證實：未來系列不再有

Switch 2傳計畫於 2021 年亮相

TPA、TPS世界冠軍神話終結

你有多窮Google都知道！

小米宣布2021年推出螢幕下鏡頭手機

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

果粉暴動了！蘋果經典「iPhone SE最新3款」傳明年登場

更多熱門

相關新聞

YouTube演算法、黃標怎麼運作？

YouTube演算法、黃標怎麼運作？

吃飯配YouTube影片已經是許多人的日常生活之一，有時平台會推送不同的創作者影片給你，那背後的機制究竟為何？而近期時常在創作者們口中聽到的「黃標」又是什麼意思？

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

iOS 設備未來可能沒有 Google Search！　蘋果傳開發自家搜尋引擎

iOS 設備未來可能沒有 Google Search！　蘋果傳開發自家搜尋引擎

韓廠商控蘋果、Google「強迫收30%佣金」！　政府已介入調查

韓廠商控蘋果、Google「強迫收30%佣金」！　政府已介入調查

Google CEO表態無意收購TikTok　Netflix也拒當買家

Google CEO表態無意收購TikTok　Netflix也拒當買家

關鍵字：

GoogleYouTube廣告投放Dcard廣告個人化

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

痛失查德威克鮑斯曼！《黑豹2》原定2022年5月上映

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面