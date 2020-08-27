蘋果釋出iOS 13.7 beta版！整合疫情追蹤功能　免載當地公衛App

▲蘋果與Google合作開發的新冠肺炎接觸者曝險通知API將進入第二階段。（圖／Apple官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今日向開發人員釋出iOS 13.7 beta版，主要的更新重點是擴展先前與Google合作開發的新冠肺炎接觸者曝險通知（Exposure Notification）API。據外媒報導，此次更新後，將允許用戶自行決定是否加入曝險通知，無需再從當地的公衛當局下載App。

據《9to5Ｍac》報導，蘋果描述，iOS 13.7允許用戶選擇加入曝險通知，而無需下載任何App，系統的可用性取決於用戶所在地公衛當局的支援。

新冠肺炎疫情全球肆虐，蘋果與Google於4月中旬宣布達成戰略合作，強調將以保護用戶隱私為前提的情況下協助追蹤病例，透過藍牙技術幫助政府和衛生機構減緩病毒蔓延。

據蘋果與Google的介紹，此技術將包含兩個階段，第一階段已於5月隨著iOS 13.5釋出，用戶得先從公衛機構下載App，以選擇接收曝險通知。第二階段則將作為iOS 13.7的一部分，允許用戶選擇加入新冠肺炎接觸者曝險通知，而無需下載App。不過為了驗證陽性病例，用戶仍需要從公衛機構提供的App來確認。

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