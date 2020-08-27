Google CEO表態無易收購TikTok　Netflix也拒當買家

▲Google無收購TikTok計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國總統川普本月要求中國公司字節跳動拆售旗下短影音平台抖音國際版TikTok的美國業務，日前Google母公司Alphabet也傳出考慮競購，但Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）26日表示，Google沒有收購TikTok的計劃。

日前，包括推特、甲骨文等美國科技公司皆陸續傳出有意收購TikTok美國業務，皆未獲證實，而《彭博》先前報導，Alphabet也曾考慮加入競標，但計畫以失敗告終。不過，皮查伊26日接受Podcast節目《Pivot Schooled》採訪，被問及Google是否打算買下TikTok時，他回應道：「我們沒有」。

皮查伊於採訪中證實TikTok為Google雲端服務客戶，並表示，TikTok在新冠肺炎疫情爆發使科技業蓬勃發展的時期間，並未受到反壟斷審查，與Google不同。

據外媒報導，TikTok也曾詢問Netflix是否有意願收購其美國業務，但Netflix拒絕成為買家之一。

川普14日簽署行政命令，要求字節跳動在90天內分割TikTok美國業務。微軟本月初公開透露尋求收購TikTok在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的業務後，本月又率續傳出推特、甲骨文已陸續接觸字節跳動。

隨然有多家科技公司表態有意競購TikTok，但目前微軟仍是最被看好在這場收購案中敲定協議的買家。