iOS 設備未來可能沒有Google Search！　蘋果傳計畫開發自家搜尋引擎

▲蘋果可能正在準備開發自家搜尋引擎。（示意圖／ETtoday資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

美國四大科技業者（Amazon、Facebook、Apple、Google）近期面臨壟斷市場競爭的質疑，引起許多國家強烈關注，Google 還持續為了讓 Google Search 取代蘋果的預設 Safari 做努力，不過，數字營銷洞察公司 Coywolf 推斷，蘋果可能正在打造自己的搜尋引擎。

近期 Applebot 活動相當頻繁，Applebot 是蘋果的網路編目程式，識別來自用戶的流量、參與度、搜索條件與頁面主題和內容的相關性，許多開發人員猜測，蘋果可能計劃推出一個成熟的搜索引擎。

CoyWolf 指出，蘋果會開發自家搜尋引擎的主因是，四大科技業者已遭各國政府盯上，蘋果設備的市佔率也很高，且目前已是全球市值最高的公司，它們其實可以靠自己，沒必要承擔這個風險。

Google 執行長 Pichai 則說，用戶現今有了更多得到資訊的方式，除了搜尋引擎，用戶可以在許多管道上獲取新資訊，包括許多社交軟體或社群平台都是 Google 的競爭對手，10年來這樣的競爭已讓廣告價格下滑了40％。

近年來，人們一直在猜測蘋果開發自家搜索引擎的想法，當時蘋果也曾證實 Applebot 並發布一系列與搜索相關的工作清單。蘋果在支援文件中指出，Applebot 目前仍致力於改善 Siri 和 Spotlight 搜索結果，而 Siri 現在可以提供的訊息量是3年前的20倍以上。