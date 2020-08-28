開放美豬牛　陳吉仲：明年1月1日正式上路





▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文今（28日）表示，開放有使用瘦肉精的美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口。農委會主委陳吉仲今日在行政院記者會上表示，今天已把預告公文送到行政院，農委會和衛福部用相關行政辦法就可執行，不涉及修法，將在明年1月1日生效。

蔡英文宣布美牛、美豬進口政策後，行政院隨後舉行記者會說明執行細節。陳吉仲表示，開放美豬部分，萊克多巴胺的殘留標準比照日韓嚴格標準，肌肉部分是0.01ppm、肝為0.04ppm、腎是0.09ppm，脂肪則為0.01ppm，相關配合的行政命令修正今天起就會陸續預告，並在9月4日公告修正，同日衛福部會預告最大殘留容許量，後續在9月13日公告最大殘留容許量，整體政策將在2021年1月1日生效。

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陳吉仲表示，進口豬不是台灣豬的對手，以2018年為例，各種肉品佔台灣人豬肉消費比例溫體台灣豬高達70%，約60萬公噸，冷凍台灣豬則為21%，約19萬公噸左右，冷凍進口豬僅佔8%，約8萬公噸左右，美國豬則為1公噸，等同於台灣豬肉佔比高達9成，且進口豬是冷凍的也不會進到傳統市場，而走加工路線，一定要有強制標示，讓消費者可以在選購時判斷。