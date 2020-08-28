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快訊／蔡英文開放美豬牛　朱立倫怒轟：卑躬屈膝換民眾健康與豬農權益

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▲▼郝柏村追思會,朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文28日宣布將開放美豬、美牛進口，新北市前市長朱立倫表示，從國民黨執政走到民進黨執政，大家的立場都很清楚，歷史就像照妖鏡，「蔡總統卑躬屈膝，台灣民眾換來了什麼？」完全犧牲了民眾健康與豬農權益。

朱立倫在臉書發文表示表示，蔡英文宣布開放瘦肉精美豬，這個爭議了14年的主題，民眾最關心兩件事，瘦肉精豬肉有害健康、台灣豬農權益受到傷害。

朱立倫指出，從國民黨執政走到民進黨執政，大家的立場都很清楚，歷史就像照妖鏡一樣。今天蔡英文完全接受瘦肉精美豬進口，並以行政命令規避國會監督，民眾想問蔡總統卑躬屈膝，完全犧牲民眾健康與豬農權益，台灣民眾換到的是什麼？

朱立倫呼籲蔡英文要明白的告訴台灣人民，請立法院各黨團必須站在民眾健康及豬農權益的立場，要求行政院說清楚講明白。

總統蔡英文下午宣布，在保障國民健康前提下，依據科學證據、國際標準，將逐步開放美豬、美牛進口。她表示，這是台灣有機會邁開腳步、走向世界的契機，今天的決定，是一個能有效促進台美關係的決定，也是一個確保台灣農業生計不受影響的決定，請大家放心，政府不會犧牲本土本國豬農權益。

蔡英文也駁斥此決議與美國大選無關，表示會選這個時間是因為疫情告一段落，全球經貿供應鏈正快速重組，這關係到整體經貿戰略，這時間點對台灣非常重要，必須跟其他經濟體更緊密結合，在供應鏈上形成一定的合作關係。

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