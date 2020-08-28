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失蹤男離奇死在「牆壁中間縫隙」　他目睹嚇壞：身體詭異皺在一起

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▲▼牆,牆壁,磚牆。（圖／達志影像／示意圖）

▲一名男子被人發現死在牆縫之中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯發生一起離奇命案，一名男子在酒吧喝酒後返家失蹤，結果隔天被人發現卡在2座牆之間的狹窄縫隙身亡，而且整個遺體「皺在一團」，他的頭幾乎快被折到身體下方，死狀十分悽慘。

英國WalesOnline報導，64歲男子大衛(David John Maw)去年12月28日，被人發現陳屍在巴里(Barry)的2座牆縫隙之間，離奇案情近來被負責審理的龐特普里斯法院揭露，當晚他離開酒吧後失蹤，隔日早上9時被剛上完夜班的男子赫溫斯(Robert Hewins)意外發現。

赫溫斯表示，自己當時正要回家，「我在房子的轉角處，看到有人的腳冒出來」，結果意外發現一個人卡在2座牆之間，「我當時拼命大喊，可是那個人完全沒有任何反應」，後來發現對方的身體以詭異姿勢皺在一起，便立即報警找人幫忙。

大衛的妹妹史密斯(Kim Smith)表示，哥哥是聖誕節期間來她家度假，事發當晚對方和幾名朋友一起去酒吧喝酒，然而隔天早上7時醒來發現哥哥還沒有回家，打電話過去也無人回應，沒想到後來接到對方死訊。

驗屍結果發現，大衛頭部有撞傷，兩側肋骨骨折，死因為窒息身亡，而監視紀錄器發現，他離開酒吧時因為喝得很醉，走路搖搖晃晃需要朋友攙扶，警方懷疑他可能不小心從高處跌落，才會卡在兩座牆之中。

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