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單身女遭搶差點被2男勒死　她發狠「咬斷搶匪手指」吐出來給警察

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咬人，咬手指。（圖／達志／示意圖）

▲女子差點遭搶匪殺害，情急之下咬斷對方手指。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名經營小本生意的女子，日前在家突然遭2名持槍搶匪挾持，威脅她交出值錢財物與辛苦獲得的收入，對方還緊緊掐住她的脖子試圖殺人，幸好她頑強抵抗還咬斷對方食指，最後成功把2人嚇跑。警方正在根據這根食指尋找搶匪身分。

當地媒體報導，事件發生在墨西哥城的阿斯卡波察爾科區(Azcapotzalco)，35歲女子因為新冠肺炎疫情失去工作，便開始經營販售口罩、乾洗手、消毒液等物品的小本生意，24日早上在家中工作時，2名男子前來詢問商品價格，後來突然把她壓倒在屋內。

女子表示，搶匪用槍指著她威脅，「我們知道你所有的事情，已經綁架了你的兒子」，然而她卻沒有被嚇到，因為她根本沒有小孩，所以決定豁出去抵抗，成功咬斷了其中1人的手指。

搶匪發現手指被咬斷後，嚇得大喊「他X的，你竟然咬斷我手指」，由於當場血流如注又毆打受害人幾下後便趕緊逃跑。受害人則把食指吐出裝在塑膠袋中前往報案，雖然身上受了傷但沒有大礙，警方讚揚她所咬下的手指是非常有利的證據，正在追查搶匪下落。

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