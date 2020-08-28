糖尿病媽突然昏倒！　5歲兒打「救護車玩具」上電話成功救母

The quick thinking actions of a 5-year-old boy from #Telford helped to save his mum's life after he dialled emergency services when she fell unconscious. Brave Josh rang 112 - the number on his toy ambulance and the single European emergency number.



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記者李振慧／綜合報導

英國一名5歲男童發現媽媽突然昏倒在家中地上，從未自己打過電話的他，在救護車玩具上發現急救電話，居然懂得冷靜撥打電話過去求救，「媽媽突然倒在地上，閉著眼睛睡著了」，讓對方能及時獲得醫療幫助，成功挽回一命。

居住在什羅浦夏(Shropshire)特爾福德(Telford)的5歲男童查普曼(Josh Chapman)，其41歲母親卡羅琳(Caroline)因為患有糖尿病，和他與18個月弟弟哈利一同在家時突然昏迷，情急之下他竟然懂得根據玩具上的電話成功求救，「媽媽本來在玩車突然停了下來，她現在閉著眼睛睡著了，我覺得我需要找醫生。」

卡羅琳表示，「我本來和孩子們一起在玩汽車，突然覺得眼前一片黑，醒來發現許多醫療人員包圍著我，他們告訴我是兒子打電話救了我一命，我真不敢相信，他以前從來沒有打過電話，我也完全不知道玩具車上竟然有求救號碼」。

父親尼爾(Neil)表示，當他趕回家時看到有警車和救護車嚇了一跳，沒想到年幼的兒子遇到危急情況竟然知道該怎麼做。查普曼的英勇行為後來獲得當地警局表揚，並獲邀參觀警局度過了愉快的一天。

▼男童靠著玩具上的號碼成功救母。（圖／示意圖／達志影像）

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