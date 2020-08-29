旗津戲水失蹤！父親救兒遭海水帶走　遊客目睹「剩2個孩子」

▲李男落海失蹤，海巡、消防相繼投入救援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者柯沛辰、黃子倩／綜合報導

高雄市旗津28日下午發生遊客落海失蹤，42歲李姓男子帶2個國小兒子到海邊戲水，不料期間大兒子被海水捲走，李男急忙下水搶救，但疑似體力不支，在快到岸邊時遭沖走失蹤。事後，大兒子被浪沖上岸，但李男下落不明，至今仍在搜救中。

海巡署第七巡防區指揮部28日下午3點24分接獲民眾報案，指旗津福興宮後沙灘有男遊客帶2個小孩戲水，但男子被海水捲走失蹤，後續只有看到2個孩子在岸上。

李男趁著暑假結尾，帶11歲、8歲兒子到旗津戲水。不過，根據《聯合新聞網》報導，目擊者指出，當時小兒子已經上岸，但大兒子被海浪捲到距岸10多公尺的地方，李男急忙下水救人，怎料快回到沙灘時疑似體力不支，被大浪捲走，大兒子則被浪打上岸。

海巡、消防人員到場後，確認小兄弟倆意識清楚，僅11歲男童輕微嗆傷，立即將人送往旗津醫院，所幸並無大礙。不過，海巡申請空勤總隊空偵機搜救，一共投入1艇、29人及空偵機，直至晚間7點仍一無所獲，後續將繼續擴大搜救。

海巡署呼籲，旗津周邊是熱門水域，但務必察覺潮汐海流變化，以免危險。尤其到海邊戲水或從事海上遊憩活動，最好選擇配有救生員的海域，時刻注意周邊環境變化，以策安全。

▲救援持續至28日傍晚6點，仍未傳出好消息 。（圖／記者黃子倩翻攝）

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