吃完媽媽餵的葡萄！　18個月男童與3歲哥「24小時後」毒發身亡

記者李振慧／綜合報導

羅馬尼亞一對年僅3歲與18個月大的小兄弟，因為吃下媽媽在院子摘的葡萄竟然中毒身亡，警方調查發現，死因與灑在葡萄上的殺蟲劑有關，目前正在調查是誰噴灑殺蟲劑，以及該殺蟲劑是否濃度含量過高或是不合法。

這起不幸事件發生在羅馬尼亞東北部的雅西縣(Iași County)，18個月大男童加百列(Gabriel Bughius)吃完媽媽給的葡萄後首先昏倒，接著3歲哥哥（未提供姓名）也跟著生病。母親羅克薩娜(Roxana Bughius)表示，2名孩子21日吃了葡萄，24小時後她注意到孩子們的情況不太對勁，便立即撥打電話求救，然而醫護人員為小兒子進行45分鐘急救，最後仍不幸身亡。

急救人員表示，加百列接受45分鐘的心肺復甦急救仍然不治，當場被宣布身亡，另外一名3歲男童則是陷入昏迷，雙側瞳孔擴散被送往醫院，後來仍在醫院身亡，檢測發現2人是有機磷中毒，家長深信是與餵給他們吃的葡萄有關。

這對小兄弟的父親為了賺錢養家，平時人在德國工作，接獲消息後已安排盡速回國，母親則十分悲痛，面對媒體提問傷心表示，「我沒有發言的權利，我什麼都不知道」。警方目前仍在調查事發原因。

▼小兄弟吃下葡萄後竟然中毒身亡。（圖／示意圖／視覺中國）

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