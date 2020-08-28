力挺館長「踢到桌腳就生不如死」　對嘴哥46字勸世文1小時破2千讚

▲劉男（右圖）開槍後自行前往派出所投案。（合成圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）

記者黃翊婷／綜合報導

館長陳之漢遭槍擊，嫌犯恰好是日前要求館長讓他「摸一下」的劉姓男子，消息傳開後掀起各界正反意見熱議。網紅對嘴哥28日一早在臉書PO出一篇46字的短文力挺館長，「說在演的，腳踢到桌腳都生不如死了，想像慶記（台語，子彈）打過去？真可惡。」

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館長遭劉男開槍擊中右臂、右腿，其中右臂傷勢明顯是穿透傷，子彈穿過手臂後再擊中右大腿，造成右大腿粉碎性骨折，彈頭還卡在腿內，另外第三處傷勢為右小腿一槍，彈頭則卡在右腳踝。

由於館長過去行事風格強烈，在直播中也很敢說話，槍擊事件發生之後，有網友心疼力挺，但也有人質疑整件事情的發展太過巧合，猜測可能是刻意安排的結果。

對此，網紅對嘴哥在臉書PO文力挺館長，「最沒有能力的人才會使用暴力來報復威脅。說在演的，腳踢到桌腳都生不如死了，想像慶記打過去？真可惡。」文章貼出約一個小時，就獲得2770人按讚。

▲劉男犯案後逃跑的過程全被監視器拍下。（圖／記者陳以昇攝，下同）

其他網友紛紛留言附和，「真的，我踢到桌腳都會痛到罵髒話了，何況是中槍」、「館長都開完刀了，嫌犯還是不交代犯案動機，我覺得案情不單純」、「精準只打手腳，警告意味濃厚」。

也有網友留言提醒反館長的族群，「你可以不喜歡這個人，但也要有點同理心，人家都受傷了，還說是在演戲，做人要留點口德，不然下次要是換成自己遇難，可就沒人會幫忙了。」

▼館長從健身房走出來準備上車時，遭劉男開槍擊傷。