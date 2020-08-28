館長自曝27歲曾入幫派！欠400萬一度想尋短　重生7年遭性騷男開3槍

▲館長中槍後忍痛開設直播，希望網友傳承他的精神，並照顧好他的家人。（圖／翻攝自Facebook／飆捍，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨遭人近距離連開3槍，震驚社會，而劉姓嫌犯稍早也自行前往林口分局投案。其實，以「敢說」聞名的館長先前提過，年少輕狂時曾加入幫派，還在臉書開設50分鐘的直播大談「黑道靠什麼賺錢」，以自嘲的方式回擊酸民嘲諷他「混過黑道、魚肉鄉民」等話。

時間回到2018年12月，當時有不少網友得知館長曾經加入幫派，於是留言酸諷他混過黑道，現在就是各種魚肉鄉民。館長不滿受到外界貼標籤，乾脆自己開直播一次講清楚，他坦言，27歲時確實有加入過幫派，但黑道生活並不會和「發財」畫上等號，一開始什麼錢都沒有，前3個月就是整天跟著老大東奔西跑，「在酒店幫忙抽衛生紙、幫忙開水龍頭、護送上廁所」等等。

館長說，當初自己也是被騙，很多黑道都是這樣徵新血，而且上層會對下層說「公司很大，給你旗子，你自己要去賺錢」，講白了就是「賺錢沒有，自己要想辦法」，後來他到三重的「茶桌店」當少爺端盤子，整天都要陪笑臉「說大哥你好，大哥今天喝什麼酒」，這就是他一年的生活，「沒有魚肉鄉民，也沒得魚肉鄉民」。

▲館長自曝年輕時曾加入幫派，沒想到「重生」7年卻遭人開槍擊傷。

館長無奈表示，當時他才27歲，帶著幾個更年輕的後輩，當底下跟兄弟沒錢，他也只能刷信用卡「換現金」，所以根本沒賺什麼錢，甚至賠上更多，之後又做過討債、六合彩，經濟狀況也沒有改善，一度欠債欠到400萬以上，「我差一點要去自殺」，最後只能退出，然後一個月還1、2萬，後來是一個大哥協助投資開串燒店，期間他也不間斷練格鬥健身，最後在2013年開設健身房，才有今天的館長。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

如今館長遭人近距離開3槍擊傷，林口長庚醫院醫療團隊初步檢視，他身上有多處彈孔，右手臂明顯有一槍是穿透傷，子彈穿過手臂後再擊中右大腿，造成右大腿粉碎性骨折，彈頭還卡在腿內，另外第三處傷勢為右小腿一槍，彈頭則卡在右腳踝。目前館長仍在醫院接受治療當中，關於傷勢的詳細情況也還有待進一步確認。

至於開槍的劉姓嫌犯到底是誰，據了解，他28日凌晨2時許犯案後，隨即自行前往林口分局投案，坦承自己就是先前騷擾館長的那個男子，因為不滿當時去林口場館時，館長的態度不佳，才產生開槍襲擊的念頭；當時他看到館長的座車停在門口，於是躲在遠處埋伏等待，等到館長走出來，再快步跑到門口近距離連開連續開槍。

傳聞劉嫌過去有3項前科，如今捲入槍擊案件，加上所持的槍枝來源不明，讓整起案件疑點重重。現階段劉嫌仍在接受偵訊，真正的犯案動機及過程，還有待警方進一步釐清。

▼警方在槍擊現場進行採證。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▼劉嫌犯案後攜槍逃跑的畫面。

▼劉嫌面對媒體詢問低頭不發一語。

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