對G奶網紅「星諠」襲胸頂下體…鄧佳華：本來不想活「聽判後安心了」

記者羅志華／台北報導

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，於2019年6月間與G奶網紅「星諠」拍片時，對她襲胸、用下體頂臀部，刑事部分判拘役20日；星諠另向鄧佳華民事求償80萬元，鄧佳華於宣判前、27晚間，在臉書PO文「要改變台北法院歷史」，疑似有輕生意圖，北院28日判賠30760元，鄧佳華表示，判得不是太重，他壓力小了很多，稱若遭重判，本想從法院頂樓跳下。

▲星諠日前出庭時受訪，表示後悔因一時同情與鄧佳華往來。（圖，資料照／記者羅志華攝）

星諠於2019年6月間，在IG控訴鄧佳華性騷，指對方事前未說明拍片內容，於過程中對她襲胸、下體頂臀，她礙於情面沒翻臉，事後非常生氣。

但星諠第一次提告時，檢方勘驗影片，認為鄧佳華並未確實襲胸，且拍片中雙方互相嬉鬧，以罪證不足，處分鄧佳華不起訴。

鄧佳華獲不起訴後，大肆對外宣傳，更放話星諠「要檢討」；星諠不服聲請再議，並提出鄧佳華的道歉對話紀錄，檢方改依性騷擾罪嫌起訴，北院日前判鄧佳華拘役20日。

星諠另求償80萬元，鄧佳華在27日晚間，疑似擔心判賠金額過高，在臉書發文「明天台北地方法院見，也是改變台北地方法院歷史的一刻，我準備好了」，又在之後開直播喝酒，嗆明「千萬不要懷疑我的決心」。

▲鄧佳華於27晚間，在臉書預告「改變法院歷史」，受訪稱本想輕生，但聽完判決「安心了」 。（圖／記者羅志華攝）

北院接獲情資不敢大意，自鄧佳華進法院後，就出動大批法警跟隨警戒，鄧佳華聽到判賠30760元後，心情平靜地走出法院，受訪時表示，昨晚因擔心判賠金額過高，才在臉書抒發心情，今日的判決結果讓他「安心」不少，不然他原本計畫是服藥輕生，或甚至直接從法院頂樓跳下，他表示不會上訴，希望能當面向星諠道歉。

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