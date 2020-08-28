23歲嫌「內湖搭計程車到林口」槍擊館長　最新病況已無生命危險

記者陳豐徳、黃翊婷／新北報導

館長陳之漢28日凌晨2時20分在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭槍擊，新北市林口警分局分局長陳保安28日一早出面說明，經過調閱周遭監視器以及計程車司機的筆錄，確認這起案件是由23歲的劉姓男子所犯，目前仍在偵訊當中，至於槍枝來源的部分，已經報請檢察官指揮偵辦。

▲陳保安說明館長遭槍擊的案件進度。（圖／記者陳豐徳攝，下同）

據了解，劉男28日凌晨帶著滿身酒氣，從台北市內湖區招了一輛計程車前往館長位於新北市林口的健身館，見到門口的確停著館長的座車，於是躲在稍遠處埋伏，等到館長走出大門，再立即衝上前近距離連開3槍，隨後徒步逃逸。

▲槍枝來源還有待檢警調查。

林口警分局分局長陳保安表示，槍擊案是發生在28日凌晨2時20分，館長中彈後意識仍很清楚，送醫治療暫時沒有生命危險，後續劉嫌也自行前往文化派出所投案；警方調閱周遭監視器以及計程車司機的偵訊筆錄，確認是劉嫌犯案，他因為先前的騷擾事件與館長起爭執，心生不滿才會持槍射擊。

陳保安強調，目前劉嫌已被送到林口分局進行偵訊，詳細的案情仍有待進一步了解，至於槍枝來源也已經報請檢察官指揮偵辦，警方對於暴力犯罪絕對是零容忍。

▼劉嫌低頭走出派出所。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▼劉嫌犯案後攜槍逃跑的畫面。

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