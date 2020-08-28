快訊／19秒槍擊館長！23歲男正面照曝　擁3項前科自認「上次性騷那個」

▲劉男在警方護送下走出警局。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、黃翊婷／新北報導

23歲劉姓男子28日凌晨2時許埋伏在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，近距離槍擊館長陳之漢；他事後自行前往林口分局投案，坦承自己就是日前騷擾館長的男子。目前劉男正在接受偵訊，稍早他戴著口罩，低頭不發一語，在警方的護送下快步離去。

據了解，有3項前科的劉男因為不滿當時去林口場館時，館長的態度不佳，因此決定開槍；28日深夜他看到館長的座車停在門口，於是躲在遠處埋伏等待，等到館長走出來，再快步跑到門口，近距離在19秒內連開3槍。

▼▲劉男犯案之後攜槍奔逃的畫面全被監視器拍下。

館長中彈之後忍痛開直播向網友說明狀況，並表示萬一救不回來，希望大家可以傳承他的精神，好好照顧他的妻兒及媽媽。由於目前館長仍在林口長庚醫院接受手術治療，詳細的傷勢仍不清楚，不過，在手術之前醫療團隊曾向家屬說明，館長身上有多處彈孔，右手臂明顯有一槍是穿透傷，子彈穿過手臂後再擊中右大腿，造成右大腿粉碎性骨折，彈頭還卡在腿內，另外第三處傷勢為右小腿一槍，彈頭則卡在右腳踝。

而劉男在犯案之後，攜槍奔逃一陣子，最後自行前往林口分局投案，現階段正在接受警方偵訊。據傳，他投案時身上還帶有濃濃的酒味，加上槍枝來源不明，全案仍有許多細節需要警方進一步釐清，訊後則將依照殺人未遂罪嫌移送。

▼事發現場地上血跡斑斑，警方拉起封鎖線進行採證。

▼館長受傷後忍痛開設直播向網友說明狀況。（圖／翻攝自館長臉書）

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