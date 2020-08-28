快訊／館長中彈手術中！一槍貫穿右臂再擊中右大腿　2彈頭仍卡腿內

記者記者陳以昇、黃翊婷／新北報導

館長陳之漢28日凌晨2時在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，遭23歲劉姓男子開槍擊傷。目前館長正在林口長庚醫院接受手術治療，醫師向家屬說明，他身上有多處彈孔，應該是槍擊的穿透傷，最明顯的傷勢在右手臂，子彈是穿透手臂之後再擊中右大腿。

▲館長躺在地上不斷痛苦哀號。（圖／翻攝自臉書飆捍）

長庚醫院醫療團隊在手術前向館長家屬說明，他的身上有多處彈孔，研判應該是槍擊造成的穿透傷，右手臂明顯有一槍是穿透傷，子彈穿過手臂後再擊中右大腿，導致右大腿粉碎性骨折，共造成兩處傷勢，而且彈頭還卡在腿內，另外第三處傷勢為右小腿一槍，彈頭則卡在右腳踝。

據了解，館長28日凌晨仍在林口館直播，疑似是在要離開時遭人連開多槍，導致其右手、右腿中槍。館長倒地不斷哀嚎，但仍不忘要求員工開直播，希望網友可以傳承他的精神，並好好照顧他的妻兒及媽媽。

▼▲事發現場地面血跡斑斑。（圖／記者陳以昇攝，下同）

隨後23歲的劉姓男子自行前往林口分局投案，他坦承自己就是日前騷擾館長的男子，因不滿館長當時對他的態度不佳，才會決定開槍，並在28日深夜前往林口館，看到館長座車在門口，便在遠處埋伏等待，等到館長出來時，再快步跑到門口近距離開槍。

由於劉男投案時身上仍帶有濃厚酒味，至於槍枝來源警方還需要進一步釐清，訊後將他依殺人未遂罪移送。

▼監視器拍下劉男犯案後，攜槍奔逃19秒的畫面。

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