館長八字四柱曝光！　命理師揭「日柱為七殺」：一生樹敵招恨…準炸

▲命理師揭館長「日坐七殺」。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路紅人「館長」陳之漢28日凌晨遭連開3槍，引發外界一片熱議，但不少人都認為，館長敢怒敢言、常在網路上評議時事，行事作風難免引來仇家。命理師王馨怡就用八字四柱為館長算流年，直言館長個性剛硬、行事偏激，導致樹敵招恨，往後要忌口舌是非，以免再惹禍上身。

陳之漢為1979年3月12日出生，命理鳥卦算命師王馨怡以八字四柱算流年，發現館長「日坐七殺」，分析道「日柱為七殺，為人聰明性急，容易受傷破損」，說館長要注意，會常常與人爭執，總是缺乏和諧氣氛，「大運年忌七殺，要注意身體疾病，預防財富流失。」

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王馨怡讚賞館長想法總是與眾不同、創意點子多，但喜歡和人唱反調，口才好卻犯小人、糾紛多，「忌比劫歲運，主破財，病痛，中年後財運亨通，會有作為」，尤其舉止談吐總會讓人印象深刻。

她算出館長從小個性就是秉性剛毅，雖然有衝刺力但偏好抄快捷的方式達到目的，「無論任何事如不能與人共享其成果，有可能變孤單」，提醒館長要謙虛待人，才不失為仁者風度。另外，王馨怡指出「四柱做事採取競爭手段，個性剛行事偏激，導致樹敵招恨，爭強好勝、猜忌多疑，不信任他人，要孤軍奮鬥，事倍功半、倍極辛勞」，勸館長盡量和氣生財，忌口舌是非以免再惹禍上身。