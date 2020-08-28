23歲狂粉猛轟3槍！館長中彈倒地　鄰居錯愕「怎麼這麼大膽」：他就是小屁孩啊

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前因性騷案與劉姓男狂粉發生糾紛，28日凌晨2時22分，劉男酒後挾怨報復連轟3槍後逃逸。《ETtoday新聞雲》記者訪問到劉男住處鄰居，大家都很訝異劉男會做出這樣的舉動，更有人直呼，看不出來他這麼大膽，「他就是小屁孩啊！」

▲劉男鄰居錯愕他做出這樣舉動，直呼，「他就是小屁孩啊！」（圖／記者陳以昇攝）

這起事件發生在28日凌晨2時20分，事發當時，館長在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭到槍擊，而作案的劉男的犯罪行蹤也於稍早曝光。劉男先是於27日23時於內湖搭乘計程車，下林口交流道，右轉文化一路，左轉忠孝路，右轉文化二路262號711停車買啤酒小點心，右轉仁愛路，右轉公園路，223巷右轉文化二路，右轉仁愛路、公園路口，接著於23時25分停在附近的賣場對面埋伏，0時19分又要求計程車開到賣場正面停靠，隨後凌晨2時22分見到館長後立即下車，並走到成吉思汗林口店前連開3槍行兇。

到達地點之後，劉男在車上埋伏了整整177分鐘，還塞了500元要求司機將冷氣開強休息；在看到館長出來之後，劉男就囑咐司機，要求司機迴轉到對面等他，自己則下車連轟3槍。劉男開槍之後，又隨即跑回車上，要求司機開車到文化派出所，而到達派出所後，劉男付了3000元車資後自行下車投案。

▲劉男鄰居表示，「他平常個性乖巧，不知道怎麼會這樣」。（圖／記者邱中岳攝）

對此，記者到劉男住處訪問到鄰居，大家皆對於劉男行為感到錯愕。其中一名鄰居表示，對劉男的印象就是，「小屁孩」，看上去不像是膽子這麼大的人，沒想到做出這樣的事。

此外，劉男住處樓下賣金紙的店家則表示，劉男經常到店裡買金紙，個性也相當乖巧，遇到鄰居都會打招呼，而家中有三個兄弟姊妹，劉男排行老大，住在當地很久，從不曾跟鄰居有過衝突，對於發生這樣的事，鄰居也直呼，「啊怎麼會這樣？」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

獨／館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

還原「性騷館長5分鐘」爭議始末！狂粉挨告+被肉搜 埋伏177分鐘連轟3槍洩憤

快訊／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！開刀7小時後：一個多禮拜內有機會出院