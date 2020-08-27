接供品訂單「深夜送火化場」！外送員到場等不到人…一撥顧客電話嚇壞

▲外送員送訂單到火化場，卻發現顧客電話是空號，服務台也沒開放。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台中市近日發生惡整外送員的事件，許多外送員接獲訂單，到超商領貨，按照訂單上的地址，騎了30分鐘的車，送貨到火化場，沒想到一打聯絡電話，才發現是空號，而且約好「服務台」碰面，卻發現服務台根本沒開放，讓這名受害外送員氣炸。

根據《東森新聞》報導，這名外送員25日晚上11點多接獲訂單，依照上面指示，在北區中清路、五權路口的超商領貨，接著再朝目的地前進，一路騎了9.6公里，花了約半個小時的時間，才發現訂單送達地址是東海火化場。

到了火化場，外送員感到相當詭異，打電話與顧客聯絡，卻發現對方留的電話號碼是空號，備註上約定的「東西送去服務台」，也根本沒有辦法，因為晚上服務台根本沒開。

外送員感到相當生氣，向客服回報這起事件，派單員竟然要求在現場停留10分鐘，等到人來，並拍照回報，證明有到現場，讓他感到相當生氣，「農曆七月晚上，自己一個人在這邊拍照？」

事實上，除了這名外送員，當天晚上還有3名外送員接到訂單，姓名、電話都是留同一組，訂單則是八寶粥、牛奶花生等祭拜用的供品，讓人懷疑根本是存心惡整。

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