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深夜路旁露出一顆人頭！花蓮男醉臥馬路呼呼大睡　巡邏警被嚇到

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▲余姓男子飲酒後徒步返家，因不勝酒力醉倒在馬路上呼呼大睡。（圖／玉里分局提供，下同）

余姓男子飲酒後徒步返家，因不勝酒力醉倒在馬路上呼呼大睡。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里余姓男子日前外出至友人家飲酒，徒步返家途中因不勝酒力，走著走著竟然以大地為床，呼呼大睡於道路上，中平派出所夜間執行巡邏勤務，巡經太平部落赫然發現路邊露出一顆人頭著實嚇了一大跳，為防止危害發生，立即下車察看，並將余男平安護送返家休息。

花蓮縣警察局玉里分局中平派出所所長潘永祥日前執行22-24巡邏勤務，巡經卓溪鄉太平村太平部落，赫然發現一名男子路倒，路邊冒出一顆人頭，夜間光線不佳，乍看之下著實嚇人。

▲余姓男子飲酒後徒步返家，因不勝酒力醉倒在馬路上呼呼大睡。（圖／玉里分局提供，下同）

巡邏員警勤務赫然發現路邊露出一顆人頭，嚇了一大跳。

經潘所長下車察看，接近時濃濃的酒氣撲鼻而來，上前叫醒男子後，余男表示，晚上在友人家中飲酒，因燈光美，氣氛佳，歡樂之中貪杯喝過量，導致返家途中不勝酒力，才會醉臥道路上。

所長潘永祥表示，由於適值深夜村莊道路昏暗，深怕余男發生意外事故，在查明住處後主動將其送回家中歇息。附近村民表示，夜間村莊道路光線昏暗，幸虧有潘所長熱心的協助，余男才不致發生交通或意外事故，避免憾事發生。

分局長陳蔚文溫馨提醒民眾，夜間應著亮色衣服以提高辨識度，也呼籲飲酒要適量，不要酒後駕駛動力交通工具及慢車（腳踏車），酒後請找代駕或者搭乘計程車返家，千萬不要拖著無力的身軀自行返家，除了會危及自己生命、身體之外，也會影響其他用路人之安全。

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