菲律賓首證實「北京若在南海開火」將求助華府！　援引美菲共同防禦條約

▲美菲政府自1951年以來，共同簽署共同防禦條約，承諾在任何一方受到攻擊時，互相幫助。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國在南海的動作越來越多，昨（26）更在該海域試射4枚中程彈道導彈。菲律賓外交部長當日表示，一旦中國向菲律賓海軍艦艇開火，政府援引美菲之間的國防協議，尋求協助。南華早報指出，這是菲律賓首度公開表態將會向華府求援。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）26日向媒體透露，政府將會持續在南海進行空中巡邏，不會理會北京政府口中所謂的「非法挑釁」（illegal provocations），且中國早就輸掉2016年荷蘭海牙國際法庭的南海九段線裁決，「如果發生比侵入範圍更超過、針對菲律賓軍艦而來的襲擊事件，那也意味著我會致電華府。」

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，台灣、美國、中國、菲律賓、馬來西亞、越南、汶萊等國均為南海諸島主權聲索國，而美國今年則是一改原先「不選邊站」的立場，公開反對北京政府聲索南海主權，讓美中緊張關係再升溫。在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與東盟10國外長的談話之中，也曾談論過美國與菲律賓的海上合作，但陸辛表示，現階段仍非公開談話內容的成熟時機。

談及陸辛的最新言論，菲律賓外交政策智庫「亞洲太平洋協進基金會」成員拉貝納（Aaron Jed Rabena）指出，北京政府可能視其為菲律賓與美國之間持續進行戰略結盟的跡象。此外，這也是過去中菲外交爭端的最新口水戰，且馬尼拉政府的遣詞用字變得越來越強硬。

▲南海海域衛星影像顯示，中國持續南海軍事建設。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓政府高層透露，這是政府外交政策調整的一部分，讓國家在維護主權時能夠加果斷獨立，「概略目標其實還是一樣，要和中國保持友好合作關係，但在遇到涉及菲律賓主權事件的同時，要有能力做出回應。」

該名官員補充說，若菲律賓船隻遭到襲擊，或是菲律賓實際掌控的島礁被武力占領，就能援引共同防禦條約（Mutual Defence Treaty）。