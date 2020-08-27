撞見「老公和婆婆」床戰！她崩潰「雙重背叛」怒報警　兒懊惱：事情就發生了

▲親眼撞見自己的丈夫和婆婆上床，女子崩潰了。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者高琳景／綜合報導

結婚後最不能接受的往往是另一半出軌，若背叛對象又是自己的家人時，更是一件雙重打擊。美國發生一起誇張的亂倫案，一名女子撞見自己的丈夫和婆婆發生性行為，當下氣得報警並提告。現在這對母子被控亂倫重罪，最高恐面臨20年有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，美國麻州今年5月發生一起亂倫事件。一名女子結婚後和婆婆住在一起，沒想到某天她竟目睹婆婆謝麗爾．拉沃（Cheryl Lavoie）和自己的老公托尼．拉沃（Tony L. Lavoie）在家中「翻雲覆雨」，女子氣得打電話給親戚，親戚得知後也立即報警處理。

警方到場後，兩人也坦言是在你情我願下發生性關係，同時強調這是第一次，過去並沒有經驗。42歲的托尼表示「我不知道怎麼了，事情就這樣發生了」。而64歲的謝麗爾則提到，最近幾個月他們的關係變得越來越親近，在接吻後便發生性行為。

2人最後被依亂倫重罪起訴。近日2人首次出庭均自認無罪，不過根據當地法律，觸犯亂倫罪最高可處20年有期徒刑或2年半矯正收容。

▲托尼對於和母親做愛做的事表示，「我不知道怎麼了，事情就這樣發生了」。（圖／示意圖／pixabay）