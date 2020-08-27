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鍾東錦接任國民黨苗栗縣黨部主委　接棒苗栗縣長熱門人選

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▲苗栗縣議長鍾東錦接任國民黨苗栗縣黨部主委，國民黨主席江啟臣主持佈達典禮，將印信交給鍾東錦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣議長鍾東錦接任國民黨苗栗縣黨部主委，國民黨主席江啟臣主持佈達典禮，將印信交給鍾東錦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國民黨苗栗縣黨部主委，在懸宕多時後，27日舉行新任主委佈達典禮，由苗栗縣議會議長鍾東錦接任主委；國民黨主席江啟臣特來主持布達典禮，苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻等人都到場。議長鍾東錦更被視為角逐下一屆苗栗縣長的熱門人選。

江啟臣致詞時表示，苗栗是客家鄉親最多的地方，他住在北台中最接近苗栗的地方，只隔了一座橋，跟苗栗幾乎沒有界線；他的選區也跟苗栗接壤，因此苗栗對他來說非常親切；對國民黨而言，苗栗縣是從過去到現在一直有機會服務鄉親的地方，也感謝苗栗鄉親長期展現對國民黨的支持。

江啟臣也強調，鍾東錦接任苗栗縣黨部主委這個位置，肩膀壓力會比擔任議長還沈重，在黨部最艱難時刻，議長願意接任縣黨部主委，值得大家的掌聲，「除了問黨能為你做什麼以外，也要問問自己可以為黨做什麼？」現在是國民黨共同面對挑戰、困難的時刻，相信沒有衝不過的難關，只要共同堅定意志、攜手同心絕對可以再起，中央與地方絕對會共同攜手為苗栗縣服務。

而鍾東錦也表示，擔任縣黨部主委本來不是他人生的規劃，但他的個性是既然做了「就會做甚麼像甚麼、演甚麼像甚麼」，尤其國民黨在苗栗縣不曾打過敗仗，如果在他手上打了敗仗，那將對不起鄉親，「壓力大到不行」，因此也強調，這個責任不是僅有他個人，是大家要一起打拚。

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