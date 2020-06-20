屏東市拚連5年本土登革熱零病例　縣市清除登革熱孳生源大會師

▲屏東縣市清除登革熱孳生源各里大會師活動，20日在屏東公園舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市清除登革熱孳生源各里大會師活動，20日上午在屏東公園舉行，公所共動員全市13里社區志工約400人，配合縣環保局、衛生局團隊，總共500人，在縣長潘孟安、市長林恊松率領下，展開市區重要街道清清理工作，落實巡、倒、清、刷防治登革熱的宣導工作，呼籲市民共同響應。

▲▼清除登革熱孳生源。

目前正值高溫多雨天候，也是登革熱病媒蚊孳最易孳生季節，為保持屏東市本土登革熱連績4年零病例紀錄，並配合全縣同步進行「登革熱孳生源清除誓師大會」，屏東市特別動員市公所團隊及華山、豐源、豐田、仁愛、瑞光、崇蘭、勝利、新生、金泉、擇仁、大連、北興、民權等13里共394人，在屏東公園進行誓師大會，宣誓「撲滅登革熱，巡、倒、清、刷，GO！GO！GO！」。

縣長潘孟安和市長林恊松也呼籲民眾，人人隨手做環保，尤其是室內外盆栽水盤一定要清除積水，杜絕病媒蚊的孳源，唯有共同防治登革熱，才能秉除感染風險，維護全民健康和生活品質。

隨後縣、市長並率領各團隊，針對屏東公園附近重要街道兵分四路進行清掃，希望藉此活動強化各里社區，全力進行「環境清潔日」行動。