縣長故鄉有賊！金門「機車置物箱大盜」太囂張　網酸真好偷

▲金門出現機車置物箱大盜，警方3天內抓到人 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金寧湖下地區多起機車置物箱財物失竊一案，民眾對金門縣長楊鎮浯的故鄉有宵小出入議論紛紛。金城分局受理報案後迅速偵破，除將該竊賊繩之以法外，並順利找回被害人所失竊之物，全案依竊盜罪嫌移送福建金門地方檢察署偵辦。

金寧鄉湖下行政村轄管多個自然村，是現任縣長楊鎮浯和老縣長陳水在、李炷烽，以及鄉長楊忠俊的故鄉，金城分局於1日接獲被害人報案指出，因發現停放於住家前方之機車，置物箱遭人破壞，並失竊財物約數百元，經調閱住家監視器，發現一名男子穿戴帽子、口罩及手套等，企圖掩飾身分以竊取財物，故向警方請求協助。

▲金門出現機車置物箱大盜，警方3天內抓到人 。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局在接獲報案後，立即責由金寧分駐所及偵查隊員警分工合作，除調閱湖下社區周邊所有監視器外，也針對轄內有竊盜前科的對象進行清查，發現竊賊趁清晨時分，民眾大多還在熟睡之際，將機車停放於社區安全之處後，以徒步方式進入社區，並挨家挨戶翻找機車置物箱，竊取置物箱內的財物。

警方花3天時間，逐戶進行查訪並比對監視器畫面後，終於在4日鎖定可疑車輛及對象，經通知黃姓竊嫌到案並出示相關證據後，黃嫌自知無法狡辯始坦承犯行，隨後帶同警方至其所居住之處所，起出做案時所穿著之衣物及剩餘之贓款。

▲金門出現機車置物箱大盜，警方3天內抓到人 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲警方在嫌犯家裡頭起出的作案時衣褲 。（圖／記者林名揚翻攝）

