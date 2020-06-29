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南投縣長草屯會勘改善　1500萬改善排水防洪和道路交通等7大難題

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▲▼南投縣長林明溱到草屯鎮會勘，同意動支1500萬元經費，改善教育、社造、健身、排水防洪、道路交通7大難題。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣長林明溱到草屯鎮會勘，同意動支1500萬元經費，改善教育、社造、健身、排水防洪、道路交通7大難題。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱29日積極回應，縣議員簡賜勝、陳宜君、簡峻庭爭取改善的地方陳情，旋風式實地會勘草屯鎮7個里。「錢花刀口上」共砸近1500萬元，徹底解決旭光高中空手道館缺空調、溝仔墘社區廣場破損、熱門健行路線雷藏寺金母步道太陡斜及溪州埤護岸缺口、育才巷、日新街排水不良及玉屏巷支線農路破損等地方殷切期待改善的難題。

林明溱縣長一早先到中山里育才巷，實勘缺乏排水溝的老舊巷弄，在里長簡妙樺、縣議員簡賜勝力爭，及地方保證提供土地同意書後，同意由縣府出資100萬元委由草屯鎮公所施設排水溝。

林縣長說，育才巷位在草屯鎮鬧區卻因排水不良長期積水蚊蠅孳生，雖然縣府經費有限但為了解除民眾焦心困擾，還是勉力籌措希望讓民眾生活品質徹底獲得改善。

隨後林縣長實地會勘，草屯北勢里玉屏巷支線農路破損、新庄里日新街與芬草路交會的投1線2K950公尺處排水問題，分別簽核了50餘萬及30多萬元，重鋪350公尺路面及增設15公尺長的銜接排水溝，協助地方改善行車顛簸危險及排水不良路口遇雨積水難消的困擾。

林縣長也趕到登山健行民眾絡繹不絕的雷藏寺金母步道，看到登山的民眾這麼多，而步道現有階梯陡峭民眾行走吃力危險，而且步道沿途缺乏休憩遮陽避雨的觀景亭台，決定責由觀光處測設高架棧道、鋼構欄杆、懸臂式擋土牆及新設花架等設施，估計將斥資350萬元施工，預計明年3月就能完工。

雷藏寺蓮歐上師指出，金母健行步道該寺開放供廣大民眾自由登山健身，非常受歡迎，而且能連接中興新村虎山步道，非常感謝林縣長重視大眾健身的需求及安全，能夠大力改善步道設施，讓這條步道更親民更安全。

▲▼南投縣長林明溱到草屯鎮會勘，同意動支1500萬元經費，改善教育、社造、健身、排水防洪、道路交通7大難題。（圖／南投縣政府提供，下同）

旭光高中空手道館會勘，林縣長聽取建設處針對空手道館空調改善的規劃措施，看到認真勤練的男女選手，林縣長當場裁示採購4部可以即吹即冷的氣冷式變頻箱型冷氣，除啟動迅速也不必設施冷卻水塔。

林縣長說，南投縣空手道運動發展蓬勃，旭光高中空手道館在各界努力下獲得教育部4000萬元補助興建，就是缺了冷氣空調設備，選手揮汗練習悶熱又不健康，縣府能力所及當然要籌措出經費優先裝設冷氣，鼓勵選手們練出更好的成績。

林縣長最後會勘了碧洲里溝仔墘社區活動中心廣場及北投里碧興橋上游的溪州埤。林縣長表示，溝仔墘社區活動中心廣場鋪面及花台等設施，在農村更新重劃完工後施設至今已年久失修，這次將動支100萬元，改鋪PU面地坪並更新花台，改善破損鋪面並讓廣場能兼具球場用途，還給社區居民方便又安全的活動空間。

此外，溪州埤在碧興橋上游當有長100公尺的護岸缺口，林縣長說，過去因為兩側護岸用地取得的問題，一直延宕沒有進展，最近在縣議員簡峻庭、里長王枝發協調爭取下，終於獲得兩大地主同意配合供地，縣府很快就完成測設，將在碧興橋上游兩側各興建高7公尺長100公尺的護岸，經費雖高達近700萬元，縣府為了防汛安全當然要把錢花在刀口上優先籌措財源來促成。

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