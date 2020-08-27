苗栗男肚子會長大　醫師用這招立馬「消風」...「乙狀結腸扭轉」作怪

▲黃男腹部X光顯示有咖啡豆狀的異常氣體分佈（紅圈處），確診為乙狀結腸扭轉造成腸阻塞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名黃姓男子（63歲），期有便秘的困擾，因下腹嚴重脹痛到急診就醫，從腹部X光發現有一個咖啡豆狀的異常氣體分佈，確診為乙狀結腸扭轉造成的腸阻塞；經醫生以大腸鏡治療後，當下黃先生的肚子就像洩了氣的皮球，狀況也恢復穩定。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，經與病人討問後，以大腸鏡的方式治療，發現其乙狀結腸有一狹窄處，通過狹窄處後有大量的糞水及氣體噴出，將氣體抽出後並將扭轉的腸子反轉回來，當下黃先生的肚子就像洩了氣的皮球，消下去許多，之後再讓他使用軟便及消脹氣的藥物。隔天再追蹤腹部X光，乙狀結腸的咖啡豆狀脹氣都消失，病人狀況也恢復穩定。

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▲林德福醫師提醒，若發生持續性腹痛，一定要盡速就醫、即時治療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林德福強調，乙狀結腸扭轉是因為腸繫膜扭轉超過180度，加上過長的乙狀結腸，導致腸阻塞及血流受阻，通常好發於長期便秘者、安養機構住民或慢性神經及精神疾病病人、有腹部手術病史者、及年長的男性。

另外，乙狀結腸扭轉的症狀包含：腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、便秘，從腹部X光檢查可看到像咖啡豆的脹氣。如像黃男一樣沒有腹膜炎的狀況，則可使用大腸鏡方式將扭轉的大腸復原，但若大腸扭轉太久或太嚴重，造成腸壞死或破裂，且有腹膜炎的情形，就必須緊急開刀處理，其併發症及死亡率也會相對提高許多。

大千醫院也提醒民眾，若有發生持續性腹部脹痛時，一定要盡速就醫，透過即時診斷及治療，才能即時扭轉生命健康。

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