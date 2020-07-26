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改善礁溪鄉積水問題　林姿妙下令砂仔港二號抽水站2021運轉

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▲▼宜蘭縣長林姿妙為改善礁溪鄉積水問題，26日下令砂仔港二號抽水站2021運轉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙為改善礁溪鄉積水問題，26日下令砂仔港二號抽水站2021運轉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙為瞭解礁溪鄉砂仔港區域積水改善進度，26日前往砂仔港抽水站視察，現場下令加速進行「砂仔港二號抽水站新建工程」之工程細部設計，並且要確保設計品質，讓後續工程在施工階段可以順利進行，於2021年發揮抽水功能，以改善砂仔港區域積水情形。

宜縣府為改善礁溪鄉積水範圍、縮短積水時間，積極爭取改善工程經費，於2020年獲中央核定「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」2億7,040萬元，投入新建砂仔港二號抽水站（2.5cms*4），目前正在進行細部設計。預計2021年上半年發包施工，工期約500天，目標是2021年發揮抽水功能。未來將與砂仔港抽水站進行聯合操作，預估可減少淹水面積約31.2公頃（0.312平方公里）。

▲▼宜蘭縣長林姿妙為改善礁溪鄉積水問題，26日下令砂仔港二號抽水站2021運轉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭水資處長林岳儒表示，砂仔港排水之集水區面積為9.07平方公里，地貌平緩低窪，且地表逕流不易進入排水系統。當砂仔港排水受感潮頂托時，必須關閉砂仔港排水下游的25連防潮閘門，此時低窪區域內水無法排出，僅能依靠機械抽水。

經歷年降雨量及積水情形分析，砂仔港抽水站（2cms*4）的抽水能量不足，於「2017年度宜蘭縣重大水利建設委託設計技術服務案」就個案研擬多種改善方案來評估成效。案經檢討評估後，將優先於砂仔港抽水站（2cms*4）旁增設砂仔港二號抽水站（2.5cms*4）。在砂仔港二號抽水站尚未啟用前，需要仰賴砂仔港抽水站的抽排功能，因此，26日縣長林姿妙一併視察砂仔港抽水站的防汛整備情形。

林岳儒指出，宜蘭縣的防汛整備工作經過通盤考量，會針對易淹水地區評估更新抽水站設備、防水閘門或預先佈設移動式抽水機。為確保抽水站及抽水機能夠正常運作，在防汛期間每週進行試車運轉及保養，並指派專人每週巡查縣內河川與區域排水，依據巡查結果進行清理。同時也輔導28個自主防災社區，提升社區民眾防災意識及加強在地之防護能力，將災情減至最低，達到即時防災的效果。

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