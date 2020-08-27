阿婆散步遇搭訕…聊個天金鍊子就沒了　新埔驚見「1搶1開車」鴛鴦大盜

▲嫌犯將金飾得手後，快速轉賣變現去買毒解癮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新埔鎮上26日晚間發生一起假聊天真搶劫的鴛鴦大盜案，一名女子佯裝聊天與傍晚出來運動的阿婆搭訕，趁其不注意搶下阿婆身上的金鍊子，並快速坐上同夥的接應車離開，警方循線兩名嫌犯，更在他們身上搜出數包一、二級毒品。全案經偵訊後已依搶奪及毒品罪嫌移送新竹地檢察署偵辦。

新竹縣新埔分局於26日晚間，接獲一名八旬陳姓阿婆登門報案，聲稱剛剛在新埔鎮一帶與孫子散步時，突然有陌生女子上前搭訕，趁其不注意將脖子上約6錢重、現值約3萬6千元的金項鍊搶下，快速搭上一旁接應的車輛溜之大吉。

▲警方循監視器找到犯案使用的車輛，再循車牌鎖定2名嫌犯。

新埔分局立即組成專案小組，調閱周遭監視器，發現有一白色車輛涉有重嫌，循線找到年約40歲的黃姓男子及年約40歲的劉姓女子涉有重嫌，經被害人指認確認身分後，專案小組於受理報案3小時內於桃園市蘆竹地區緝獲2名鴛鴦大盜，同時起獲第一、二級毒品數小包及金飾變現後花費剩餘贓款約新臺幣1萬多元。

警方表示，這對「毒鴛鴦」將金飾得手後立刻到銀樓變賣，所得現金則用來購毒解癮。全案則偵訊後依搶奪及毒品罪嫌移送新竹地檢察署偵辦。

▲專案小組在桃園市蘆竹地區找到2名嫌犯，並起獲多包一、二級毒品。

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