前疾管局長肯定萬人血清關鍵報告！　列出10審查意見：可當陽性對照組

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

彰化血清結果今（27日）公布結果。台大公衛教授陳秀熙指出，這次的檢驗報告送給六位同儕專業審查，其中有四位同儕對於該審查的結果給予肯定，其中包含疾管局前局長蘇益仁，他對於審查結果表示，「中和抗體在五個月後仍陽性，對疫苗保護力有正面意義」。

陳秀熙分析，身為研究教授必須尊重研究準則，過去他認為，學術研究要發表需要經過同儕審查，這次他們送了六位同儕專業審查，感謝同儕審查能在這麼短時間給予意見，六位同儕審查中有四位審查給的是肯定的。

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▲▼彰化萬人血清關鍵報告，經蘇益仁等6名同儕審查。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

台大公衛學院教授詹長權進一步說明，其中一位願意具名的同儕審查為疾管局前局長蘇益仁，他於審查意見中表示，分析結果中18例確診在3種抗體皆100%楊型，此結果確認指揮中心的PCR檢驗品質，此族群也可當作陽性對照組。他也覺得中和抗體五個月後仍陽性對疫苗保護力有正面意義。

詹長權再說，整體來說，這次的檢疫是好的研究，告訴我們現在的檢疫跟接觸追蹤的還有社交距離、戴口罩等政策是有用的，也讓社會知道無症狀的病人起碼在那一階段不是那麼可怕也沒有繼續傳下去。

陳秀熙也說明結論，對於這些可能感染的本土感染萬分之8.3在全球沒有國家可以證明這麼低的感染，表示台灣是安全的，也可以知道台灣防疫成效可達73%，過去的2至3月顯示台灣與紐西蘭防疫是最好國家。



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