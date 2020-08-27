葉彥伯解析關鍵報告：18位確診者　100天後抗體還有保護力

▲彰化縣政府衛生局長葉彥伯。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

彰化縣衛生局長葉彥伯今（27日）說明，調查發現，經指揮中心確認的18位確診個案中，經幾個月康復做血清抗體結果，所有個案都有產生具保護力的中和抗體，這對疫苗研發是非常正面的訊息，尤其是在間隔有100天後都還有中和抗體保護效果。

彰化萬人血清調查報告出爐。葉彥伯說明，最有可能感染的4841人當中，陽性率僅有萬分之八點三，顯示一般社區民眾的感染風險非常低。

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▲▼彰化萬人血清關鍵報告－彰化縣衛生局葉彥伯局長報告。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

葉彥伯進一步說明，新冠病毒中和陽性就代表曾感染過，且有保護力，而驗結果統計至8月12日為止，所有完成檢測，抗體結果發現，1至4月的18個確診個案中，經過幾個月康復做血清抗體，結果發現，所有個案都有產生具保護力的中和抗體，這對疫苗研發是非常正面的訊息，這也是對疫苗研發有重要參考，尤其是在間隔有100天後都還有中和抗體保護效果。

另外，葉彥伯也說明，今年2月到3月針對高峰期最容易感染的族群，包括確診個案、接觸者、居家檢疫者、醫護人員等，發現他們的陽性率非常低，4841人中僅4位產生具保護力的中和抗體，陽性率為萬分之8.3，再次強調，連最容易感染族群都很低，一般民眾放心，社區是安全的，社區感染是非常低，不需再針對一般民眾做抗體檢測。

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