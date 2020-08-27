彰化短裙女闖平交道…「蹲在鐵軌上」等自強號！目擊駕駛嚇傻狂叭：北七喔

▲短裙女蹲在平交道處等待自強號列車駛過。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣花壇鄉花秀路平交道25日傍晚出現驚悚畫面，一名身穿短裙的女子在七夕情人節疑似心情不佳，在柵欄放下、警笛聲響起時仍不慌不忙走進平交道內，還逕自蹲在鐵軌上，嚇得目擊駕駛急按喇叭示警；而女子則仍置若罔聞，竟ˇ竟蹲在鐵軌上，直到自強號列車駛過、險些擦撞的瞬間，女子才又不慌不忙起身離開，嚇得目擊駕駛驚喊「北七喔！」

行車紀錄器畫面拍下，當時平交道警笛已經響起，柵欄也緩緩放下，路口汽機車紛紛停下等待列車通過，而一名身穿短裙、腳踩高跟鞋的女子似乎聽不見刺耳的警笛聲，逕自穿過柵欄、慢悠悠地蹲在鐵道上，疑似作勢尋短。鄰近駕駛目睹這驚恐一幕嚇得不能自已，急忙長按喇叭示警，要女子盡快離開平交道；而坐在副駕駛座的女子沒想到自己竟會目睹如此衝擊畫面，預想下一秒列車就要撞上，嚇得驚叫連連。

▲女子在柵欄放下時，慢悠悠走進平交道內，並蹲在鐵道上等待列車駛過。（圖／民眾提供）

對於路口駕駛好心按喇趴提醒，女子似乎也聽不見，仍繼續蹲坐在鐵軌上等待列車駛過；而自強號列車見到有行人闖入，也急忙剎車減速，現場揚起陣陣白煙。所幸就在自強號經過的瞬間，女子緩緩起身離開，疾駛的列車正好從她身旁擦肩而過，女子仍一副事不關己的模樣，逕自離開平交道。

據了解，當下女子蹲坐的是南下鐵道，而該輛自強號則是北上列車，幸未真撞上女子。目擊駕駛見到女子沒事，鬆了一口氣之餘，心中還是憤恨難消，氣得怒罵「北七喔！」究竟該女子行為動機為何，是一時失戀想不開、或是服用藥物後精神恍惚、抑或是單純的惡作劇？確切原因還有待警方調查釐清。

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▼在與自強號列車擦身而過後，女子起身離開平交道。（圖／民眾提供）