莊人祥：萬人血清關鍵報告掀牌　可了解台灣防疫漏洞有多大

▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

彰化萬人血清調查報告今（27日）公開說明。中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，該調查報告除了可以了解台灣這套精準防疫系統漏洞有多大，也可以滿足大家的好奇心，也解除指揮中心有「蓋牌」疑慮。

彰化萬人血清調查報告今日公開說明。說明會針對彰化縣參與此次研究調查的民眾在新冠病毒核蛋白抗體、表面棘蛋白抗體，以及中和抗體反應陽性率與反應強度評估結果進行說明，也將針對研究族群中，經由境外與本土個案血清調查結果進行比較分析。

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▲彰化縣抗體血清調查報告說明會。（圖／記者林敬旻攝）

莊人祥開場除了感謝主辦單位邀請參與這份報告的公布外，也表示，新冠肺炎傳染病從去年底到現在八個月時間在全球187個國家地區蔓延，造成全球2400萬人感染，死亡率3.4%，而台灣在全民努力下，目前只有487確診，超過81%的比例都是境外移入個案，相比鄰近國家還算輕微。

對於台灣是否應該進行血清調查，一直都有兩派意見，莊人祥說，他對此研究有相當大期待，希望可以藉此了解台灣二三月期間高危險群感染狀態，另外可了解台灣這套精準防疫系統漏洞有多大，感謝研究團隊排除萬難向大家報告研究成果，除了滿足大家好奇心也解除指揮中心有「蓋牌」疑慮。

▲台大公衛院長鄭守夏、疫情指揮中心發言人莊人祥、彰化縣衛生局葉彥伯局長、台大公衛教授詹長權、台大公衛院教授陳秀熙。（圖／ETtoday資料照）

會議由計畫的主持人詹長權教授，與教授陳秀熙以及彰化縣衛生局葉彥伯局長說明報告，也邀請中央疫情指揮中心發言人莊人祥與台灣大學公共衛生學院院長鄭守夏出席。

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