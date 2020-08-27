邁入人體實驗！巴西最快年底接種「中國疫苗」

▲巴西國家衛生監測局批准，最快12月即可開始對巴西民眾進行預防接種。（圖／路透）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電

巴西聖保羅州長多利亞今天表示，抵抗新冠肺炎的中國實驗疫苗Coronavac目前在巴西進行第三階段人體試驗、一旦試驗成功，巴西公立醫療體系可望在12月開始接種。

北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）的Coronavac是目前全球研發進展最快的抵抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗之一。

多利亞（Joao Doria）今天在記者會上表示，如果聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）與北京科興生物製品公司合作對巴西志願者進行第三階段試驗，能夠在10月底、11月初完成，證實疫苗的療效與安全性，並獲得巴西國家衛生監測局（Anvisa）批准，最快12月即可開始對巴西民眾進行預防接種。

不過，並非所有巴西人都可以在12月份接種疫苗，因為初期產量可能不足，北京科興公司將在今年底向巴西提供4500萬初始劑量，之後再由布坦坦研究所在巴西生產。

布坦坦研究所目前的疫苗生產能力為1.2億劑，若每人2劑計算，可為6000萬人接種。研究所希望將疫苗生產能力提高一倍，為此需要民間捐助1.3億元巴西幣（約新台幣6.8億元）。截至7月底，聖保羅州政府已向民間募到巴西幣9600萬元（約新台幣5億元）。

▲布坦坦研究所目前的疫苗生產能力為1.2億劑，若每人2劑計算，僅可為6000萬人接種。（圖／路透）



不過，聖保羅州政府打算將布坦坦研究所的疫苗生產能力提升更高，所以今天上午，聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）、布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）與衛生部代理部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）會議，要求衛生部投資巴西幣19億元（約新台幣99億元），以提高布坦坦研究所的疫苗生產能力。

根據多利亞指出，這筆金額和巴西政府通過臨時命令釋出讓里約熱內盧克魯茲基金會（Fiocruz）用來與英國牛津大學（Oxford）和英國藥廠阿斯特捷利康（Astra Zeneca）合作研發名為ChAdOx1 nCoV-19的實驗疫苗相當，這款疫苗也進入第三階段人體試驗，6月開始對巴西志願者測試。

Coronavac在巴西的臨床研究由布坦坦研究所協調，7月20日起在聖保羅、巴西利亞、里約熱內盧、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、南大河（Rio Grande do Sul）和巴拉納（Parana）巴西6州的研究中心對9000名志願者測試，測試成本巴西幣8500萬元（約新台幣4.44億元），由聖保羅州政府資助。

巴西發現首例新冠肺炎確診今天滿6個月，目前巴西確診病例達372萬2004例、11萬7756例死亡。聖保羅州累計77萬6135例確診、2萬9194例死亡。