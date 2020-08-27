彰化血清檢驗「掀牌」　詹長權先破解IRB疑慮：在台大校總區審查通過

▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，台灣大學公共衛生學院教授詹長權。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化萬人血清調查報告將於今（27）日召開說明會，然而相關倫理審查卻遭受遲疑，衛福部正進行調查。台大公衛學院教授詹長權率先說明整起事件前因後果，抗體檢測在彰化進行，至於台大公衛學術單位則協助做流病統計分析，沒有抽到一滴血，此類IRB就是在台大校總區，審查通過，可以開始作分析。

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▲彰化萬人血清關鍵報告－台大公衛詹長權報告。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

彰化萬人血清調查原訂8月25日進行期中報告，不過由於尚未經過同儕審查遭暫停喊卡，也引發諸多爭議，相關研究是否通過倫理審查（IRB）遭到質疑並檢舉，衛福部已展開調查。研究單位今（27）日進行研究說明會報告，包含台大公衛教授詹長權、彰化縣衛生局長葉彥伯、指揮中心發言人莊人祥三方皆出席。

▲▼彰化萬人血清關鍵報告－台大公衛詹長權報告二、三。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

針對倫理審查調查的部份，衛福部醫事司司長石崇良表示，已經於週一發文要求研究單位把計畫書、IRB同意文件、受試者同意書等資料送至衛福部，今日為最後期限。如果真的違反規定，可能處分包含處以罰鍰、中止研究需暫停補件、或者終止研究。

至於倫理審查尚有疑慮是否可以公開說明，石崇良則解釋，依據《人體研究法》規範，涉及新藥、新醫療技術、器材開發的人體試驗有要求必須結案才能對外發表，而彰化血清研究屬於僅涉及人體資料的人體研究，並未嚴格限制未結案前不得對外發表。

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