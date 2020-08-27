　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中元節原不是鬼節　多虧孝子才把好兄弟納入「關懷計劃」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（圖／記者季相儒攝

▲中元節演變至今，已成為祭拜好兄弟的鬼節。（圖／資料照）

精選書摘
作者／李不白
摘自／《時尚宗教學》

原本祭祀大地的中元節，何時變成了我們今日熟知的鬼節？這要從佛教入華說起。

佛教自漢代進入中原地區以後，也把一些新的觀念融進了中華文化，比如「十八層地獄」的觀念。地獄系統的進口，連帶著閻羅王、魔鬼、餓鬼、孤魂野鬼一起進口到中土。

請繼續往下閱讀...

在佛教進口以前，《禮記》說，魂氣歸天，形魄歸地。漢人傳統上認為人死後，會前往那個叫做「黃泉」、「陰間」的地下世界，那便是人死後形魄集中居住的聚居地。

佛教在漢代傳進來以後，給中國人普及了更成體系的地獄觀念，人死後到地獄報到，根據業報接受不同的吃苦待遇。

當然，佛法的確慈悲，即便是在地獄裡吃苦的鬼魂，它們也有權利出來享受短暫休假。每年的七月十五，在佛教裡便是鬼魂離開地獄，出來放風、探親、休假的時間。最開始，這得感謝目犍連尊者。

目犍連尊者是佛陀門下的弟子，他的母親在生前為富不仁，又濫殺牲畜，每天吃肉，死後自然去了地獄，還獲得了餓鬼道的待遇，經常飢渴難耐。目犍連尊者在神通中發現老母親的生活艱難，特地去送飯，不料飯剛碰到嘴巴，就化成煙霧消散於無形。尊者當然很傷心，於心不忍，就跑到佛陀跟前，諮詢解救母親的辦法。

佛祖聽了尊者的訴苦以後，便仔細跟尊者分析。根據佛教的觀念，餓鬼道的待遇，是出於因緣報應的客觀規律，單憑個人力量是很難改變的。除非到了七月十五這天，剛好是出家人的「解夏日」，也就是出家人結束夏天階段的修行，出關休息聚會的時候。在這天，師父們結束閉關，心情放鬆、時間充裕，順便反省檢討自己的過錯。「撞日不如擇日」，這天正好可以召集大德高僧，為墮入餓鬼道的老母親念經祈福。

目犍連尊者聽後照辦，邀請高僧大德在這天集中祈福，還專門放了幾個大盆，用來盛裝宴請與會高僧的水果和食物。最後，目犍連尊者的亡母終於順利解脫。七月十五，於是成了佛教的盂蘭盆節。在梵語裡，盂蘭盆的意思便是解救倒懸的鬼魂。在這天，祖先的亡魂有了安妥，高僧大德得到供養，人、鬼、僧俱開顏，可謂一舉三得。

▲雞籠中元祭放水燈。（圖／記者徐文彬攝）

▲雞籠中元祭放水燈。（圖／記者徐文彬攝）

鬼道與人道
人有人道，鬼有鬼道。只有在清明節、中元節等節日，主角才從人輪到了鬼。不過，人有群分、物以類聚，鬼也有分別。清明節主要是祭祖，每家每戶都有先輩，定期祭祀，供養食物乃至BMW、別墅（這當然已是現代人的特別關愛了）。中元節當然也懷念先祖，但更兼容並包沒有專人祭祀的鬼。從個人的小家顧及別人家，不得不說是更廣闊的人道了。

如果說，定居在陰曹地府的鬼魂，雖然日子辛苦，還不至於飽受居無定所的勞累。那麼，飄無定所的孤魂野鬼，雖然免去了地獄的刑罰，但孤獨遊蕩，又無子孫惦念，做鬼生活也毫無歡樂可言。

《聊齋誌異》裡有位著名的孤魂野鬼，叫做公孫九娘。主人公的故事並非瞎編胡造，而是來自「于七之亂」，當時滿清軍人濫殺無辜，山東境內橫屍遍野，儼如地獄。公孫九娘便是當時被殺而成冤魂的。因為偶遇前往濟南城辦事的萊陽生，便囑咐他收拾屍骨，葬回祖地。但沒想到，等萊陽生到了以後，才後知後覺―亂墳崗上野草叢生，根本就找不到九娘的屍骨。於是悻悻返回，公孫九娘對此無法原諒，即便做過幾日夫妻，但一氣之下再也不與他見面。

像公孫九娘這樣的孤魂野鬼，最大的願望可能就是擁有自己的合法住宅和良好的居住環境，最好莫過於回歸故鄉祖地，享受子孫親戚的定期祭祀。中國人葉落歸根的傳統向來如此，鬼也不例外。

除了這類因為大屠殺而造成的冤鬼以外，其他的孤魂野鬼，更多的是意外掉進水裡的，落入虎口狼胃的，誤入深山老林的。佛家放焰口 時便有文章細數，那些命喪異鄉的清官、屍首不全的將士、難產雙亡的母子、香消玉殞的宮女，甚至那些天庭無名、地府難容的修道人，都有可能成為孤魂。總之，孤魂野鬼生前職業不一，來源多樣，遍布士農工商僧道。舉凡因為天災人禍而意外身亡，並且無人收屍、無人祭祀的，皆有極大概率成為孤魂野鬼。

為了解救這些孤魂野鬼，中元節變成了各路和尚和道士的主場。中元節把這群孤魂野鬼也納入關懷計劃，專門為它們這個特殊群體發明了一些習俗，比如放河燈，任其飄蕩，引領掉進水中的怨鬼，從幽暗進入光明。又如燒街衣，捎給遊蕩在街角巷陌的遊魂，讓它們也能禦寒。

當然，老百姓也不管佛道兩家的各自理論，也不管中元節和盂蘭盆節的不同淵源，過著過著就混作一團。反正在這一天，主角都是鬼魂，人類都是配角，不管佛祖的信徒還是老君的門下，都會在這天幫助落難的鬼魂，找回安定和歡樂。一個節日，各自表述，終歸歡樂。

★本文經三民書局授權，摘自《時尚宗教學》

博客來書籍資料：
https://www.books.com.tw/products/0010847036?sloc=main

三民書局書籍資料：
https://www.sanmin.com.tw/Product/index/007589321

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
雨炸宜蘭！地下停車場成大水坑　車子在汪洋中移動
台中嬤走失街頭　警一查大驚：她是清朝人！116歲人瑞養生秘訣
人妻跟老公激戰被逼「LIVE播送呻吟」！他騙啪喊：表現不好再
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雨直直落！宜蘭大學地下停車場成大水坑　車主火速移車

綠光《人間條件六》燒毀佈景全新亮相！吳念真吐露：再也寫不出這台詞

抓包老伯x2店門口拉筋！監視器全錄「猛壓廣告板」她無言：當我健身房嗎

中小學2年內有冷氣吹　教育部：一年323億補助88天電費

9號颱「梅莎」將生成！氣象局曝周末天氣⋯大稻埕看煙火還有望

整天待在家、什麼都不做？　小心「6個生活習慣」可能是破壞幸福的關鍵

彰化18名確診者全驗出「抗體陽性」　病毒學專家點出背後意義

七夕討iPhone「卻變無訊號神機」　她暴走開嗆...夫1句神回！網讚實用

彰化血清研究證實「防疫成效可達73%」　陳秀熙：這就是台灣與紐西蘭的分別

中元節原不是鬼節　多虧孝子才把好兄弟納入「關懷計劃」

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

大雨直直落！宜蘭大學地下停車場成大水坑　車主火速移車

綠光《人間條件六》燒毀佈景全新亮相！吳念真吐露：再也寫不出這台詞

抓包老伯x2店門口拉筋！監視器全錄「猛壓廣告板」她無言：當我健身房嗎

中小學2年內有冷氣吹　教育部：一年323億補助88天電費

9號颱「梅莎」將生成！氣象局曝周末天氣⋯大稻埕看煙火還有望

整天待在家、什麼都不做？　小心「6個生活習慣」可能是破壞幸福的關鍵

彰化18名確診者全驗出「抗體陽性」　病毒學專家點出背後意義

七夕討iPhone「卻變無訊號神機」　她暴走開嗆...夫1句神回！網讚實用

彰化血清研究證實「防疫成效可達73%」　陳秀熙：這就是台灣與紐西蘭的分別

中元節原不是鬼節　多虧孝子才把好兄弟納入「關懷計劃」

堅果營養各不同！專家曝「年齡決定怎麼吃」…把握3原則吃得健康

苗栗「帥炸猛男」消防員雪山救難　摔落10米陡坡...重傷住加護病房

美國為何關中國領事館？FBI調查披露細節

奠定周迅影后地位　《蘇州河》數位修復20年後在台上映！

蔡詩芸產後「腳變大」美鞋塞不進　趁機搶逛JIMMY CHOO最愛這雙

快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

先探／謝金河：華為效應衝擊台股

最貴台劇！《獵夢特工》1分鐘就燒27萬　網友評價兩極

身高太矮！暖爸造室內樓梯　1人1狗「並肩看風景」背影萌炸

大雨直直落！宜蘭大學地下停車場成大水坑　車主火速移車

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

社區安全！彰化血清抗體陽性率萬分之八點三

獨／男性理想清槍次數！泌尿名女醫4個字回應了

台鐵駕駛艙翹腳遭懲處！他嘆：電死了孩子誰養

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

颱風「梅莎」最快明生成　8縣市防豪大雨

高中生「酒吧當夜店」玩瘋！畫面曝光網氣炸

9號颱梅莎最快2天後生成！初估路徑出爐

北北基等18縣市　豪大雨特報

鄭明典：「梅莎」太強了不歡迎

高雄市長換人淹水沒被罵　在地人：很正常啊

更多熱門

相關新聞

抽中1688碗泡麵！社區驚見「大型泡麵牆現場」

抽中1688碗泡麵！社區驚見「大型泡麵牆現場」

中元節即將到來，普渡時少不了的就是各式各樣泡麵。大賣場家樂福日前有促銷活動，推出1688包泡麵的抽獎，最後得主由李小姐一人獨得，鄰居還直擊家樂福貨車直接開進社區中庭卸貨，一箱箱泡麵堆疊出「泡麵牆」景象，實在壯觀。

全聯廣告藏洋蔥！紅衣姐4字定義幸福暖哭網

全聯廣告藏洋蔥！紅衣姐4字定義幸福暖哭網

農曆七月鬼門開　虎尾中元祭七大普渡區啟動

農曆七月鬼門開　虎尾中元祭七大普渡區啟動

「陰間版emoji」普渡擺桌超狂！

「陰間版emoji」普渡擺桌超狂！

女兒玩耍照片驚見「詭異微笑人臉」　問是誰竟答：我想像出來的朋友呀！

女兒玩耍照片驚見「詭異微笑人臉」　問是誰竟答：我想像出來的朋友呀！

關鍵字：

中元節佛教阿飄地獄目連救母

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

2020下半年「財運事業最旺3星座」

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

農曆7月「衣服穿3種顏色」惹到凶鬼？關鍵2件事就能破解

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面