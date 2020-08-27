中元節原不是鬼節　多虧孝子才把好兄弟納入「關懷計劃」

▲中元節演變至今，已成為祭拜好兄弟的鬼節。（圖／資料照）

精選書摘

作者／李不白

摘自／《時尚宗教學》

原本祭祀大地的中元節，何時變成了我們今日熟知的鬼節？這要從佛教入華說起。

佛教自漢代進入中原地區以後，也把一些新的觀念融進了中華文化，比如「十八層地獄」的觀念。地獄系統的進口，連帶著閻羅王、魔鬼、餓鬼、孤魂野鬼一起進口到中土。

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在佛教進口以前，《禮記》說，魂氣歸天，形魄歸地。漢人傳統上認為人死後，會前往那個叫做「黃泉」、「陰間」的地下世界，那便是人死後形魄集中居住的聚居地。

佛教在漢代傳進來以後，給中國人普及了更成體系的地獄觀念，人死後到地獄報到，根據業報接受不同的吃苦待遇。

當然，佛法的確慈悲，即便是在地獄裡吃苦的鬼魂，它們也有權利出來享受短暫休假。每年的七月十五，在佛教裡便是鬼魂離開地獄，出來放風、探親、休假的時間。最開始，這得感謝目犍連尊者。

目犍連尊者是佛陀門下的弟子，他的母親在生前為富不仁，又濫殺牲畜，每天吃肉，死後自然去了地獄，還獲得了餓鬼道的待遇，經常飢渴難耐。目犍連尊者在神通中發現老母親的生活艱難，特地去送飯，不料飯剛碰到嘴巴，就化成煙霧消散於無形。尊者當然很傷心，於心不忍，就跑到佛陀跟前，諮詢解救母親的辦法。

佛祖聽了尊者的訴苦以後，便仔細跟尊者分析。根據佛教的觀念，餓鬼道的待遇，是出於因緣報應的客觀規律，單憑個人力量是很難改變的。除非到了七月十五這天，剛好是出家人的「解夏日」，也就是出家人結束夏天階段的修行，出關休息聚會的時候。在這天，師父們結束閉關，心情放鬆、時間充裕，順便反省檢討自己的過錯。「撞日不如擇日」，這天正好可以召集大德高僧，為墮入餓鬼道的老母親念經祈福。

目犍連尊者聽後照辦，邀請高僧大德在這天集中祈福，還專門放了幾個大盆，用來盛裝宴請與會高僧的水果和食物。最後，目犍連尊者的亡母終於順利解脫。七月十五，於是成了佛教的盂蘭盆節。在梵語裡，盂蘭盆的意思便是解救倒懸的鬼魂。在這天，祖先的亡魂有了安妥，高僧大德得到供養，人、鬼、僧俱開顏，可謂一舉三得。

▲雞籠中元祭放水燈。（圖／記者徐文彬攝）

鬼道與人道

人有人道，鬼有鬼道。只有在清明節、中元節等節日，主角才從人輪到了鬼。不過，人有群分、物以類聚，鬼也有分別。清明節主要是祭祖，每家每戶都有先輩，定期祭祀，供養食物乃至BMW、別墅（這當然已是現代人的特別關愛了）。中元節當然也懷念先祖，但更兼容並包沒有專人祭祀的鬼。從個人的小家顧及別人家，不得不說是更廣闊的人道了。

如果說，定居在陰曹地府的鬼魂，雖然日子辛苦，還不至於飽受居無定所的勞累。那麼，飄無定所的孤魂野鬼，雖然免去了地獄的刑罰，但孤獨遊蕩，又無子孫惦念，做鬼生活也毫無歡樂可言。

《聊齋誌異》裡有位著名的孤魂野鬼，叫做公孫九娘。主人公的故事並非瞎編胡造，而是來自「于七之亂」，當時滿清軍人濫殺無辜，山東境內橫屍遍野，儼如地獄。公孫九娘便是當時被殺而成冤魂的。因為偶遇前往濟南城辦事的萊陽生，便囑咐他收拾屍骨，葬回祖地。但沒想到，等萊陽生到了以後，才後知後覺―亂墳崗上野草叢生，根本就找不到九娘的屍骨。於是悻悻返回，公孫九娘對此無法原諒，即便做過幾日夫妻，但一氣之下再也不與他見面。

像公孫九娘這樣的孤魂野鬼，最大的願望可能就是擁有自己的合法住宅和良好的居住環境，最好莫過於回歸故鄉祖地，享受子孫親戚的定期祭祀。中國人葉落歸根的傳統向來如此，鬼也不例外。

除了這類因為大屠殺而造成的冤鬼以外，其他的孤魂野鬼，更多的是意外掉進水裡的，落入虎口狼胃的，誤入深山老林的。佛家放焰口 時便有文章細數，那些命喪異鄉的清官、屍首不全的將士、難產雙亡的母子、香消玉殞的宮女，甚至那些天庭無名、地府難容的修道人，都有可能成為孤魂。總之，孤魂野鬼生前職業不一，來源多樣，遍布士農工商僧道。舉凡因為天災人禍而意外身亡，並且無人收屍、無人祭祀的，皆有極大概率成為孤魂野鬼。

為了解救這些孤魂野鬼，中元節變成了各路和尚和道士的主場。中元節把這群孤魂野鬼也納入關懷計劃，專門為它們這個特殊群體發明了一些習俗，比如放河燈，任其飄蕩，引領掉進水中的怨鬼，從幽暗進入光明。又如燒街衣，捎給遊蕩在街角巷陌的遊魂，讓它們也能禦寒。

當然，老百姓也不管佛道兩家的各自理論，也不管中元節和盂蘭盆節的不同淵源，過著過著就混作一團。反正在這一天，主角都是鬼魂，人類都是配角，不管佛祖的信徒還是老君的門下，都會在這天幫助落難的鬼魂，找回安定和歡樂。一個節日，各自表述，終歸歡樂。

★本文經三民書局授權，摘自《時尚宗教學》

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