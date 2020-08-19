▲「陰間版emoji」普渡擺桌超狂！全聯開放12名鬼加臉友⋯網跪：太有才。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）



記者林育綾／綜合報導

全聯中元節廣告每年備受網友關注！繼電視版廣告片在網路曝光後，臉書也搭配一系列超有梗宣傳，今（19）日鬼門開當天，更邀請12位在地名鬼如「紅衣女子」、「魔神仔」、「水鬼」、「虎姑婆」⋯等開放加臉書和IG好友，各大鬼怪還用「陰間版emoji」回覆心目中的普渡供桌，網友看了也紛紛大讚「太有才了！」還跪求「想要陰間版emoji！」

▲▼水鬼、魔神仔⋯等，也陸續以emoji 回應要求海味、電玩、Switch主機、珍奶等供品。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

全聯臉書小編又出奇招，今（19）日在粉專分享「12位鬼怪」的臉書和IG，開放網友加好友，包括紅衣女子、水鬼、魔神仔、金銀鬼、蛇郎君、虎姑婆、大食鬼、古井魔女、竹篙鬼、黃衣小飛俠、貓妖、好兄弟。

還PO出「好呷好友團」群組對話，詢問各個在地鬼怪「yo說好的要請大家吃飯，今年大家想吃什麼？無預算限制 中西式皆可，以下開放點餐」，紅衣女子秒回「陰間版emoji」，被讚「不愧是紅衣大姊接，神之emoji直接普渡擺起來！」而水鬼、魔神仔⋯等，也陸續以emoji 回應要求海味、電玩、Switch主機、珍奶等供品。

▲▼網友看了也紛紛回應「好想要陰間emoji!!!」（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）



▲▼各路鬼怪以「陰間版emoji」示意心目中的普渡供品。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

網友看了也紛紛回應「好想要陰間emoji!!!」「太有才了！」「好強大！」「真心覺得全聯的電視廣告跟這裡的圖文做得很有戲～」「全聯的梗真的是用不完啊..」「太具體了吧」

▲喜歡「乾淨手手」的虎姑婆，整桌供品都是「防疫物資」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

全聯先前曾表示，自多年前以「貞子與傑森」提出中元節是台灣萬聖節的概念造成跟風，今年則提出「加好友」概念，用有溫度的心關懷台灣無形鬼怪。此外隨著時代改變，人們對中元普渡印象日漸模糊，對台灣鬼怪的了解，甚至不如日本妖怪，因此想藉由農曆7月人鬼交流的時節，提出「中元友誼月」新概念，款待好兄弟從來不是「有所求」的行禮如儀，而是真誠相待的友誼。

▲▼魔神仔、水鬼回顧普渡供品。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

業者拍攝12支廣告，讓3位青年與「資深前輩」跨時空世紀對談，包括看破紅塵的紅衣女子、走跳各大傳說的魔神仔、潛水千年不忍心抓交替的孤獨水鬼，完整版已在網路以3段短片曝光，掀起一波話題！

全聯說，這一群存在台灣幾百年的「資深前輩」，乘載著台灣世代獨有的文化與歸屬感，可能比很多人都更懂人生，更熟悉這塊島嶼，值得放下畏懼好好理解。因此期望今年中元民眾可以一起存好心、備好料，用「結交好友」的心，跨越時空，探索傳說，一起好好認識這群最特別的朋友。

▲紅衣女子許願。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

影／全聯中元節廣告超狂！「魔神仔」開示按讚太少⋯3短片完整版一次看

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