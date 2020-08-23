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全聯中元廣告藏洋蔥！紅衣姐4字定義「幸福」　動人對話暖哭網：求姐的IG

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記者曾筠淇／綜合報導

全聯中元節所發出的廣告總腦洞大開，吸引不少人關注。今年其中一則「Sandy與紅衣女子的世紀對談」廣告中，彷彿看破紅塵的紅衣女子與少女Sandy跨時空對談，面對Sandy的頻頻發問，紅衣女子雖冷靜的回覆，但卻深深觸動人心，讓民眾在看廣告的同時，也能了解什麼事情在人世間才是最重要的。

在全聯中元節廣告「Sandy與紅衣女子的世紀對談」中，一共有青春、喜歡、幸福、社群網路4大主題。影片中穿著無袖洋裝的少女Sandy與紅衣女子在普渡的供桌旁聊天，Sandy先是問對方「叫姐會不會不禮貌？」紅衣女子則是回應，「叫什麼沒差，反正我都已經幾百歲了」，自從開始保養的那天，就再也沒老過。

▲全聯中元節廣告。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

請繼續往下閱讀...

▲▼紅衣女子新定義「喜歡」。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

▲全聯中元節廣告。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

而後，為情所困的Sandy開始喃喃自語，「好想知道，他喜不喜歡我？」紅衣女子聽聞後回應，「重要嗎？重要的是，妳喜不喜歡妳自己。」Sandy也緊接著反問，「那姐妳喜歡妳自己嗎？」都還沒等到對方回答，Sandy就立刻表達自己的想法，「沒關係，姐！我喜歡妳啊。」

影片場景接著轉換到Sandy正在吃冰的畫面，她邊吃邊說，「夏天吃冰真的好幸福喔！真正的幸福，應該是可以有一個對的人，不管發生什麼事，都可以陪在妳身邊。」紅衣女子被Sandy詢問了自己的想法後，重新定義了幸福，「好好活著，就是幸福。」

▲全聯中元節廣告。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

▲紅衣女子對於幸福的解讀，猶如早已看破世俗。（圖／翻攝自YouTube／PX Channel）

廣告最後也融入了比較現代化的元素，Sandy教紅衣女子如何使用社群軟體IG，並細心講解，而後更點出現代人的通病，「跟人聊天，滑手機不禮貌喔。」雙方相談甚歡，緊貼著「很高興認識你」的主軸，相當動人。

不少網友看完影片後，紛紛留言回應，「喜歡幸福那一篇，很溫暖很感人」、「不確定設定是紅衣自殺往生女，才傳達喜歡自己、好好活著，珍惜生命可貴」、「系列廣告真的有創意」、「第二則（喜歡）淡淡的哀傷卻又好溫馨」、「求姐的IG」、「好感人」、「跟人聊天滑手機不禮貌喔…哈哈哈哈太有創意了」、「全聯的廣告也太有質感了吧」、「『好好活著，就是幸福』，其實我們都是幸福的」。

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