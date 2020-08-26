鄰居抽中1688碗泡麵！社區驚見「大型泡麵牆現場」　他嗨曬照：我也拿到1箱

▲抽中賣場1688碗泡麵。（圖／原PO授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

中元節即將到來，普渡時少不了的就是各式各樣泡麵。大賣場家樂福日前有促銷活動，推出1688包泡麵的抽獎，最後得主由李小姐一人獨得，鄰居還直擊家樂福貨車直接開進社區中庭卸貨，一箱箱泡麵堆疊出「泡麵牆」景象，實在壯觀。

一名男子在網路論壇「mobile01」表示，前幾天他回家的時候經過社區中庭，看到賣場人員從貨車卸下幾十箱泡麵，「想說是誰這麼瘋狂買了這麼多的泡麵？」一問之下才知道，原來是社區內某位李姓住戶參加家樂福抽獎，意外抽到1688包泡麵，對方也很貼心地和鄰居一起分享，「哈哈見者有份！（我）也拿到一箱！」

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▲得主分送給鄰居。（圖／原PO授權提供）



網友回應，「家裡不大的話光放哪都是個問題」、「好好喔，喜歡的古早味泡麵」、「便宜一點賣，變現補貼一下吧」、「好像也有1688罐的蘆筍汁，能遇到開箱文真是幸運」、「敦親睦鄰，分享也很好。」

據《東森新聞》報導，得主李小姐是參加賣場網站抽獎活動，意外抽到這1688包泡麵，打算分送給親朋好友，剛好中元節也快到了，屆時可以拿來招待好兄弟。家樂福公關張君鴻表示，先前疫情關係業績有受到影響，但隨著政府發放三倍券，且中元節將至，整體業績額部分已成長1至2成以上。

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