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越南92歲翁篤信「椰子教」留5公尺長髮　80年來從未洗剪過

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▲越南92歲老公留著5公尺的長髮。（圖／路透）

▲越南92歲老翁留著5公尺的長髮。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

越南湄公河三角洲的92歲老翁阮文堅（譯音，Nguyen Van Chien）因為篤信當地宗教「椰子教」（椰道），深信頭髮是體內的一股神秘力量，因此從小學3年級起就再也沒洗、剪過頭髮，現在頭髮長度已達5公尺，長達近80年都將一頭超長髮盤在頭上。

▲越南92歲老公留著5公尺的長髮。（圖／路透）

▲老翁的頭髮長到可以拉到家門口。（圖／路透）

綜合外媒報導，阮文堅從小就篤信了敬奉9種神秘力量、7位神祇的椰子教，他在小時候經常被學校要求剪髮，最後受不了就決定在小學3年級時輟學，並且不再洗剪自己的頭髮。阮文堅指出，自己以前的頭髮是濃密的硬黑髮，非常容易打結，所以要時常梳理，但就在某一天他突然聽到一股神秘的力量正在召喚他，「我立即知道我被選中了！」

▲越南92歲老公留著5公尺的長髮。（圖／路透）

▲因為太長只好全部盤在頭上。（圖／路透）

阮文堅表示，自己曾看過一個男人試圖要用繩持重新固定頭髮後就過世了，「我相信如果我剪頭髮，我就會死，我不敢改變任何事情，甚至不會去梳理它，我只會好好保養，用圍巾把頭髮蓋住，讓他保持乾燥清潔，看起來也不會太糟。」

▲越南92歲老公留著5公尺的長髮。（圖／路透）

▲頭上頂著自己的頭髮。（圖／路透）

阮文堅也透露自己的頭髮幾乎已經附著在頭上，就像是黏在上面一樣，現在他將自己5公尺的長髮編成辮子，每天由他的第5個兒子幫忙梳理。但據了解，阮文堅所信奉的椰子教教主「阮成南」聲稱人僅靠椰子就能保持生命，一開始的信徒很多，但後來遭到政府裁定為非法宗教，因此逐漸消失。

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