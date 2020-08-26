適合中重度病人！日媒：安倍做「血液療法」　28日記者會有望親曝病況

▲日本首相安倍晉三近日傳出宿疾惡化。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三近日傳出健康亮起紅燈，由於他在新冠肺炎疫情爆發後幾乎沒休息過，導致宿疾的潰爛性結腸炎惡化，身體不堪負荷，17日被直擊前往慶應大學附設醫院看診接受檢查。日本政府表示，安倍晉三將會在28日舉行記者會，日媒也推測，他可能會親自就病況進行說明。另一方面，先前曾爆料他在官邸辦公室吐血的《週刊文春》再度報導，安倍正在接受一種抽取血液的治療，該治療方式適合中至重度患者，由此可見安倍的健康狀況的確不太樂觀。

根據《西日本新聞》報導，安倍晉三17日與24日分別在醫院治療7個半小時、4小時，引發外界熱議。官邸相關人士25日透露，安倍28日將會在官邸召開記者會，說明日本政府未來針對新冠肺炎疫情發展的相關對策。據悉，安倍也將在記者會中「親自說明」目前的身體狀況。

▲安倍晉三前往醫院接受檢查。（圖／路透）



根據《中央日報》引述《週刊文春》27日報導，慶應大學附設醫院相關人士表示，安倍晉三日前赴醫院是為了接受名為「GCAP」的治療。該治療方法是將血液抽出後，排除與發炎相關的要素後，重新將血液注入體內。然而問題是，該療法並非1次就能夠達到完全治療的效果，此外，專家建議，治療後最好要休息1至2天。因此政府相關人士也擔憂，如果未來安倍需要接受更大型的治療，勢必會影響到公務。

安倍晉三的下一步會是什麼，各界都等著看。日本政壇也分析，即便狀況再怎麼嚴峻，安倍應該都不會輕易卸任下台。事實上，安倍早在2007年擔任首相時，就曾經因為健康惡化突然請辭，當時他一度被外界痛批「不負責任」，也讓他產生「創傷」。

根據《週刊朝日》25日報導，政界人士認為，安倍最有可能的作法應該是先透過記者會公開自己的身體狀況，並由副首相麻生太郎代理職務，休息約10日後，再重返崗位。

▲安倍晉三與副首相麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

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