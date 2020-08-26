颱風來襲前不寧靜！道路崩塌炸出10m無底洞「天坑」　居民哭：都和它有關

▲南韓京畿道九里市道路出現天坑。（圖／翻攝自臉書粉專구리시 대신전해드립니다）

記者羅翊宬／編譯

今年堪稱威力最為強大的第8號颱風巴威預估沿著黃海（南韓稱西海），暴風圈掃過朝鮮半島（韓半島），不過暴風雨前的南韓卻未獲寧靜！京畿道九里市橋門洞今（26）日下午3時45分驚傳道路出現大片地基塌陷，疑似為地下鐵興建工程肇禍。

▲▼南韓京畿道九里市道路出現天坑，政府發送警報、簡訊通知。（圖／翻攝自臉書粉專구리시 대신전해드립니다）

根據韓媒《中央日報》，京畿道九里市橋門洞813號（番地）道路突然塌陷，出現直徑約10公尺的天坑，深度目前仍不詳。道路塌陷後，紅綠燈也跟著倒塌，附近地區也出現斷水、斷電、斷瓦斯的現象。目前仍未傳出人員傷亡。

地方當局已發送手機簡訊提醒住戶避難，並管制雙向車道之通行。九里市府研判，道路下方的自來水管爆炸，才導致道路天坑發生。

不過附近有住戶卻表示，「可能是地下鐵8號線延長路段（別內線，별내선）興建工程不斷，導致道路出現如此大、又深的天坑，令我們居民感到不安。」

▲九里市水澤洞某處公寓附近土石塌落。（圖／翻攝自臉書粉專구리시 대신전해드립니다）

另外，九里市水澤洞LG遠鴦公寓（엘지원앙아파트，暫譯）稍早也傳出大片土石塌落，有網友認為不排除與道路出現天坑有關。

►颱風巴威強襲！濟州島廣告招牌「飛炸」毀公寓外牆 道路塌陷轎車連環撞