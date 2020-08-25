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屏東翁深夜開車遛3犬突熄火　警助推路旁...這隻「不領情」一直叫

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▲屏東縣潮州警分局四林派出所所長林登義、警員林邵穎幫忙潘翁推車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州警分局四林派出所所長林登義、警員林邵穎幫忙潘翁推車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

81歲的屏東縣潘姓老翁，日前深夜駕駛自小客車載3隻愛狗遛躂，行經潮州鎮泗林里綠色隧道時，車子突然故障，讓他不知所措，幸遇到巡邏經過，了解原委後欲幫他把車推到路旁，但其中一隻很兇，對警狂吠，警方一面推、一面怕狗咬，還好順利推到路旁，並回到派出所拿充電器，讓兩車電瓶接引後順利發動車子，平安返家。

潮州警分局四林派出所所長林登義、警員林邵穎日前執行22至24時巡邏勤務，在23時30分巡邏經過潮州鎮泗林里綠色隧道時，發現一部自小客車停放在車道上，車主站在車旁顯得慌張無助。

警方上前關心，發現81歲潘姓老翁，要駕車返家，途經該處，車子不明原因突然熄火，為避免天色昏暗導致後車追撞，他本欲自行將自小客車推至路旁，惟因年邁體衰，無法推動車輛，正當徬徨無助之際，剛好遇到警察巡邏經過。

警方瞭解原委後，先啟動巡邏車警示燈，將警車停放在自小客車後方，並擺放交通錐，提醒後方車輛避免追撞，隨後協助將自小客車推至路旁；由於老翁的3隻愛狗中，有一隻很兇，對警察狂吠，警方一面推車，一面怕牠咬，過程驚險，幸順利推到路邊，經檢查，研判係因電力不足無法發動，為避免衍生事故，旋即至派出所拿取行動電源返回現場，協助發動自小客車引擎，幫他順利返家，讓他感激在心頭。

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