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想性侵單身女遊客卻遇到「武術高手」　印度色男慘被打到流血！

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記者李振慧／綜合報導

印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)一名38歲男子企圖性侵一名來自美國的女遊客，沒想到遇到練家子，看似是弱女子的對方竟然有在練武術，他反而被打到額頭流血，後來被前來幫忙的熱心村民綁在樹上再交給警方。

當地媒體報導，這名30歲美國女子3月抵達蒂魯瓦納馬萊(Tiruvannamalai)遊玩，然而因為新冠肺炎疫情影響，無法回國的她只好延長簽證，在當地吉拉維拉姆路(Girivalam Path)附近租了一間公寓居住，本月23日在家附近時，突然被路上一名陌生男子推入家中企圖性侵，幸好她曾經接受過武術訓練，反而把對方打到流血。

女子在附近村民的幫助下成功制伏男子。警方調查發現，企圖性侵的34歲男子名叫曼尼坎丹(Manikandan)，來自納馬卡爾(Namakkal)的他，過去17年來隨著其他信徒一起到全國朝聖，直到半年前來到蒂魯瓦納馬萊後，便一直睡在街上，目前仍在調查他是否有其他前科，並承諾未來將加強巡邏，以保護大量滯留在當地的外國旅客。

▼色男想性侵女遊客，反而被打趴坐牢。（圖／示意圖／視覺中國）

▲坐牢，易服勞役，鐵窗，受刑人。（圖／視覺中國CFP）

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