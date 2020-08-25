兒獨自野外露營失蹤！　媽半年後找到染血帳篷只剩「12塊屍骨」

Jordan Grider died while camping alone in the Boundary Waters. Was he devoured by wolves? https://t.co/W5IgSW4mLy pic.twitter.com/rnf0ZPz7bH — Duluth News Tribune (@duluthnews) August 21, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國新墨西哥州一名男子獨自前往明尼蘇達州北部露營，然而後來人卻突然失蹤，直到半年後案情終於有進展，不過警方只找到他曾使用過的帳篷以及12塊屍骨，至今仍無法確定造成他身亡的原因。

當地媒體Duluth News Tribune報導，29歲男格萊特(Jordan Grider)平時熱愛戶外生活，時常到處旅行的他，2018年10月獨自前往明尼蘇達州北部露營，計畫在在那裡過冬，然而抵達的第一天和母親連繫後便從此失蹤。

母親瑞貝卡(Rebecca Grider)表示，兒子在失蹤前曾告訴她，計畫要前往湖邊。警方接到報案後，前往格萊特可能所在的森林卻找不到人，後來經過長達6個月的追蹤調查，終於在2019年4月獲得其他露營者通報，發現一個疑似是他所使用的帳篷，然而帳篷裡面充滿了血跡。

明尼蘇達州自然資源部部長威廉斯(Sean Williams)表示，格萊特的帳篷所在的位置非常偏僻，他與同事抵達現場後只看到大量的血跡，後來又在吊床上找到一把手槍，營地也有發現狼的腳印和糞便，可是卻沒有發現格萊特，由於大雪未退增加搜救難度，直到5月雪融後再度調查，終於在帳篷附近找到12塊屍骨、以及破碎的外套和衣物。

12塊屍骨後來被證實是格萊特的脊椎骨、股骨以及手臂等部位，但仍無法找到他的頭骨，目前也無法判定他的確切死因，不過調查人員已排除是人為命案。威廉斯認為，格萊特可能是不小心受傷後，失血過多身亡，不過瑞貝卡則深信，兒子是露營的第一天因為狼群攻擊而死。

▼男子在雪地露營失蹤，當局至今仍無法確定死因。（圖／示意圖／視覺中國）