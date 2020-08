快訊／美國制裁24家中國企業　參與「南海建島」工程列黑名單

▲永興島空拍圖。(圖/摘自中國軍網)



記者王致凱/綜合報導

美國商務部26日在官網發布消息說,美國決定將24家中國企業列入制裁黑名單,理由是這些企業參與在中國在南海修築人工島工程。

美國商務部長羅斯說,美國與中國鄰國、國際社會均譴責中共在南海的主權擴張主張,同時也譴責中共為軍事需要建造人工島的行為。他說,這24家企業均在這些「挑釁性建設」中發揮重要作用,必須被追究責任。

被列入制裁「實體清單」的中國企業實體,包括中國交通建設集團旗下5家公司、中國電子科技集團公司第7研究所、第30研究所,以及中國船舶重工集團第722研究所等。

美國商務部表示,自2013年以來,中共在南海進行軍事化建設,填海造陸面積達3000英畝,其中包括用來部署防空武器和反艦飛彈的軍事用地,將侵犯美國在當地伙伴之主權。

根據美國商務部網站,24家中國企業名單如下:

China Communications Construction Company Dredging Group Co., Ltd.

China Communications Construction Company Tianjin Waterway Bureau

China Communications Construction Company Shanghai Waterway Bureau

China Communications Construction Company Guangzhou Waterway Bureau

China Communications Construction Company Second Navigation Engineering Bureau

Beijing Huanjia Telecommunication Co., Ltd.

Changzhou Guoguang Data Communications Co., Ltd.

China Electronics Technology Group Corporation, 7th Research Institute (CETC-7)

Guangzhou Hongyu Technology Co., Ltd., (a subordinate institute of CETC-7)

Guangzhou Tongguang Communication Technology Co., Ltd. (a subordinate institute of

CETC-7)

China Electronics Technology Group Corporation, 30th Research Institute (CETC-30)

China Shipbuilding Group, 722nd Research Institute

Chongxin Bada Technology Development Co., Ltd.

Guangzhou Guangyou Communications Equipment Co., Ltd.

Guangzhou Haige Communication Group Co., Ltd.

Guilin Changhai Development Co., Ltd.

Hubei Guangxing Communications Technology Co., Ltd.

Shaanxi Changling Electronic Technology Co., Ltd.

Shanghai Cable Offshore Engineering Co., Ltd.

Telixin Electronics Technology Co., Ltd.

Tianjin Broadcasting Equipment Co., Ltd.

Tianjin 764 Avionics Technology Co., Ltd.

Tianjin 764 Communication and Navigation Technology Co., Ltd.

Wuhan Mailite Communication Co., Ltd.